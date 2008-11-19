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Sağlık

Avastin, pıhtı oluşma riskini artırıyor

Yapılan çalışmalarda, kanser ilacı olarak kullanılan Avastin'in damarlarda pıhtı oluşma riskini arttırdığı belirlendi.

19 Kasım 2008 02:00

ABD'de yapılan çalışmalarda, yaygın olarak kullanılan kanser ilacı Avastin'in kemoterapiye eklendiğinde damarlarda pıhtı oluşma riskini arttırdığı belirlendi ancak bu sonucun, hastaları ilacı almaktan vazgeçirmemesi gerektiği açıklandı.

Çalışmayla ilgili bir makale, "Journal of the American Medical Association" adlı bilimsel yayında yayımlandı. Çalışma, 15 klinikte, 8.000 hasta ile yapıldı.

Çalışmaya katılan bilim insanlarından olan, New York'taki Stony Brook Üniversitesi Kanser Merkezi'nden Dr. Shenhong Wu, "çalışma, hastaların kemoterapi almaları sırasında Avastin'in ciddi bir risk yarattığını ortaya koydu" dedi. Wu, birçok kanser hastasında zaten pıhtı riskinin olduğunu, bu sorunun, "toplardamar tromboembolizmi" olarak bilindiğini belirtti. Wu, "kemoterapi alan 100 hastadan yaklaşık 10'unda pıhtı oluşuyor. Kemoterapiye Avastin de eklendiğinde, pıhtı olan hasta sayısı 13'e çıkıyor" dedi.

Wu, bu ilacın, zaten var olan bu sorunu arttırma riski olduğunu belirlediklerini kaydederek, hastaların buna rağmen ilacı kullanmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini, bunun yerine doktorların ve hastaların pıhtılaşma sorununu iyi bir biçimde izlemelerinin yeterli olacağını belirtti.

(AA)

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