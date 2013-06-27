T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avans kredi kullananlara 'gizli kesinti'

Kredili mevduat hesabından çekilen paranın faizinin sınırlanmasının ardından, bazı bankaların bu hesaptan para çeken müşterilerinden BHG adı altında para kesmeye başladığı ortaya çıktı.

27 Haziran 2013 12:42

Kredi faizleri ile mevduat faizi arasındaki kâr marjları daralan sektördeki bazı bankalar, avans kredi kullanan müşterilerinden Merkez Bankası’nın belirlediği faizi alırken bunun yanında Bankacılık Hizmet Gelirleri adı altında bir de kesinti uyguluyor.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin’in haberine göre müşteriler bunu ekstrelerinde fark edip itiraz ederse paralarını geri alabiliyorlar. Ancak bu geri ödeme müşterilerin uzun süre banka çalışanlarıyla tartışma yaşamasından sonra mümkün olabiliyor. Sektörde şu an altı banka müşterilerinin mevduat hesabınran BHG kesintisi yapıyor. Banka müşterilerinin verdiği bilgiye göre 800 liralık kredili mevduattan 700 lira kullanıldığında 35 lira faiz kesintisinin yanı sıra bu rakama yakın tutarda da BHG kesiliyor.

Bazı bankalar son dönemlerde maaş müşterisi kazanmak için 300 liralık bonus vermeyi vaad ediyor. 300 liralık bonusun şartı ise kredili mevduat hesabı açmak.

Vatandaş ne yapmalı?

Kredili mevduat hesabını kullanan banka müşterilerine, hukuk uzmanları şu öneride bulunuyor: Bankalarından hesap ekstrelerini alıp BHG ya da ‘Bankacılık Hizmet Geliri’ adı altında bir kesintinin olup olmadığını kontrol etmek.

ETİKETLER

bankakredikartfaizek ücretkesinti

İlgili Haberler

Kredi kartlarına tüketici lehine düzenlemeler geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy, kanun tasarısı ve alt komisyondaki görüşmeler hakkında konuştu.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24