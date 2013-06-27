Avans kredi kullananlara 'gizli kesinti'

Kredi faizleri ile mevduat faizi arasındaki kâr marjları daralan sektördeki bazı bankalar, avans kredi kullanan müşterilerinden Merkez Bankası’nın belirlediği faizi alırken bunun yanında Bankacılık Hizmet Gelirleri adı altında bir de kesinti uyguluyor.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin’in haberine göre müşteriler bunu ekstrelerinde fark edip itiraz ederse paralarını geri alabiliyorlar. Ancak bu geri ödeme müşterilerin uzun süre banka çalışanlarıyla tartışma yaşamasından sonra mümkün olabiliyor. Sektörde şu an altı banka müşterilerinin mevduat hesabınran BHG kesintisi yapıyor. Banka müşterilerinin verdiği bilgiye göre 800 liralık kredili mevduattan 700 lira kullanıldığında 35 lira faiz kesintisinin yanı sıra bu rakama yakın tutarda da BHG kesiliyor.

Bazı bankalar son dönemlerde maaş müşterisi kazanmak için 300 liralık bonus vermeyi vaad ediyor. 300 liralık bonusun şartı ise kredili mevduat hesabı açmak.

Vatandaş ne yapmalı?

Kredili mevduat hesabını kullanan banka müşterilerine, hukuk uzmanları şu öneride bulunuyor: Bankalarından hesap ekstrelerini alıp BHG ya da ‘Bankacılık Hizmet Geliri’ adı altında bir kesintinin olup olmadığını kontrol etmek.