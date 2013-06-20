Kredi kartlarına tüketici lehine düzenlemeler geliyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nı görüştü. Hükümet adına konuşan Ersoy, ilgili tüm meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin görüşleri alınarak hazırlanan tasırının, tüketiciye yeni ve geniş haklar verdiğini belirtti.

Ersoy, bu yeni haklardan bazılarını, ayıplı mallara karşı 1 ay olan ihbar süresinin 6 aya çıkarılması, ürün fiyatına göre hakem heyetlerine başvuru sınırının 3 bin liraya yükseltmesi, sözleşmelerde yazı büyüklüğünün 12 punto büyüklüğünde olma şartı getirilmesi olarak örnekledi.

Tasarının, kamuoyunda en çok tartışılan kredi kartı aidatları ve tüketici kredilerinde bankaların, dosya masrafı, sigorta ücreti gibi faiz dışı ücretleri ile ilgili düzenlemeleri de içerdiğini anlatan Ersoy, şunları söyledi:

'Bu iki unsur yoğun şikayet konusu. Türkiye'de toplam 49 banka var. Bu bankaların 52 milyar lira faiz geliri var. Ücretler, komisyonlar, masraflar gibi faiz dışı gelir ise 26,9 milyar lira. Bankalar, tüm işletme giderlerinin yüzde 63.5'ini bu ücret ve komisyonlardan karşılıyor.

'Türkiye'de 54 milyon kredi kartı var. Ülkemizdeki kredi kartlarının içeriği batı ülkelerine göre çok zengin. Batı ülkelerinde, bizim kredi kartlarında olduğu gibi taksitlendirme, mil, puan gibi içerik zenginliği yok. Bu içeriklerden dolayı bankalar kart aidatı alıyorlar.

'Biz de tasarıda bankalara, söz konusu içeriklere sahip olan ve aidat alınan kredi kartlarının yanında, bu içeriklere sahip olmayan standart imkanarı barındıran ve aidat ödemesi olmayacak kredi kartı da verme zorunluluğu getiriyoruz. Yani tercihi vatandaşa bırakıyoruz. Vatandaş isterse standart kredi kartını alacak ve aidat ödemeyecek, isterse içeriği farklı imkanlar barındıran kredi kartını alacak ve aidat ödeyecek. Tabii bankalar isterse, müşterisine içeriği zengin olan kredi kartını da aidatsız verebilecek. Bu da rekabeti doğuracak ki sonuç tüketicinin lehine olacak.

'Tükektici kredilerinde de 'dosya parası' gibi ücretleri, alınması zorunlu olan ve olmayan olarak ayrıştıracağız. Örneğin 'dosya parası tüketiciden alamazsın çünkü bu masraf kredinin içinde zaten var' diyeceğiz. Bankaların tüketiciden haklı olarak isteyeceği masraflarla, haksız yere aldığı masrafları ayıracağız.'

Tüzel kişilerin de 'tüketici' kapsamına alındığı tasarının, komisyonda henüz ilk 7 maddesinde karar kılındığı öğrenildi. Tasarının görüşülmesi bugün de devam edecek.