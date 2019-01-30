Avam Kamarası anlaşmasız Brexit’e karşı çıktı

İngiltere parlamentosunda yapılan oylamalarda, anlaşma olmadan İngiltere’nin AB’den ayrılmasına karşı çıkan ve Kuzey İrlanda sınırı için yeniden düzenlemeler yapılmasını isteyen öneriler kabul edildi.İngiltere parlamentosu, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıktı. Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Muhafazakar Parti milletvekili Caroline Spelman ile İşçi Partisi'nden Jack Dromey'in sunduğu, anlaşma olmadan Brexit'e karşı çıkan öneri 310'a karşı 318 oyla kabul edildi. Kabul edilen önerinin hükümet açısından yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Muhafakazar milletvekili Graham Brady'in sunduğu ve Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır kontrollerine ilişkin "backstop” yerine yeni düzenlemeler talep eden öneri de parlamentoda kabul edildi. Milletvekillerinin 317'si önerinin lehinde, 301'i ise aleyhinde oy kullandı. Böylelikle, İngiliz parlamentosunda sunulan yedi öneriden sadece ikisi kabul edilmiş oldu. Brexit'in ertelenmesi için sunulan öneriler reddedildi. AB yeniden müzakere yapılmasını reddetti İngiliz parlamentosundaki oylamanın ardından AB'den gelen ilk açıklamada, Brexit anlaşmasının yeniden müzarekere edilmesi reddedildi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un bir sözcüsü, Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açık olmadığını vurguladı. Ancak, sözcü Brexit'in ertelenmesi konusunda açık oldukları sinyalini verdi. İngiltere'nin 29 Mart tarihinde AB'den ayrılması öngörülüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda reddedilmiş, bunun üzerine May yeni bir tasarı hazırlamıştı. DW,AFP,dpa/JD,AÜ © Deutsche Welle Türkçe