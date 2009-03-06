Ava gitti avlandı!

Edirne'de, balık avlamak için kullandığı dinamitin elinde patlaması sonucu 55 yaşındaki Haşim Özdemir ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Saros Körfezi, Mecidiye sahilinde balıkçılık yapan Haşim Özdemir, dinamit kullanarak balık avlamak istedi. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan Özdemir, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen bir ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada tedavi altına alınan Özdemir'in sağ elinin bileğinden koptuğu, sol elinin ise baş parmağı dışındaki 4 parmağının uçlarından parçalandığı ve vücudunda derin yaralar oluştuğu bildirildi. Yapılan ilk tedavisinin ardından Haşim Özdemir, Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

