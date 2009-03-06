T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ava gitti avlandı!

Edirne'de, balık avlamak için kullandığı dinamitin elinde patlaması sonucu 55 yaşındaki Haşim Özdemir ağır yaralandı.

06 Mart 2009 02:00

Edirne'de, balık avlamak için kullandığı dinamitin elinde patlaması sonucu 55 yaşındaki Haşim Özdemir ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Saros Körfezi, Mecidiye sahilinde balıkçılık yapan Haşim Özdemir, dinamit kullanarak balık avlamak istedi. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan Özdemir, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen bir ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Özdemir'in sağ elinin bileğinden koptuğu, sol elinin ise baş parmağı dışındaki 4 parmağının uçlarından parçalandığı ve vücudunda derin yaralar oluştuğu bildirildi. Yapılan ilk tedavisinin ardından Haşim Özdemir, Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24