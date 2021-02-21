Av yasağının kalkması da fiyatları düşürmedi: Sezon başında 40 lira olan çinekop 75 liraya çıktı!

Av yasağının kalkmasına rağmen sezon başında 40 liradan satışa sunulan çinekopun fiyatı 75 liraya kadar yükseldi.

Balık çeşitleri arasında en çok tercih edilenlerden biri olan çinekop kar yağışıyla birlikte daha da lezzetlendi. Batı Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan ve tezgâhlarda yerini alan çinekopa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sezon başında 40 liradan satışa sunulan çinekopun, yeniden başlayan av sezonuna rağmen fiyatı 75 liraya kadar yükseldi.

İHA’nın haberine göre, Sezona göre fiyatların yüksek seyrettiğini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, “Şu anda çinekop fiyatları sezona göre yüksek. Havaların kötü gitmesi balığın da çok yoğun olmaması etikete bakıldığı zaman yüksek oluyor. Sezon başında çinekopun fiyatları 40 liraydı. Şimdi ise fiyatı 75 ila 80 lira arasında değişiyor. Sarıkanatın fiyatı 100 lira. Bizimle alakalı bir şey değil. Çinekop tabiî ki tercih edilen bir balık türü. Balığı bilenler biliyor. Çinekopun lezzeti başka bir balık. Bilen alıyor çinekopu herkes istemiyor” dedi.

Öte yandan Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışı ve açıklardaki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, Zonguldak ve Bartın'da tezgâhlar boş kaldı. DHA’nın aktardığına göre, Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan kalan sezonda vatandaşın balığı ucuz yeme şansı kalmadığını belirterek, "Denizlerin geç soğuması, balıkların biyolojik olarak gelişememesine neden oldu. Hamsi beklentisi yok şu anda. Şu anda soğuk hava depolarından çıkan hamsi satılıyor. Hava şartları düzelince çinekop ve dip avcılığı olacak” dedi.