Av yasağı bitti, yavrulara dikkat

Balıkçılar için 15 Nisan’da başlayan av yasağı bugün sona erdi. Balıkçı tekneleri ilk ağlarını çekti. Ancak Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan’ın yaptığı, “İstavrit, çinekop sonra da hamsi avlanacak” açıklaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da yavru balıkların avlanacağının sinyalini verdi.

Eyüp Serbest’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, uzmanlar denizlerdeki balık neslinin tükenmemesi için “Boyu 9 cm’den küçük hamsi, 11 cm’den küçük tekir, 13 cm’den küçük istavrit ve barbunya, 14,5 cm’den küçük mezgit, 25 cm’den küçük lüfer ve 30 cm küçük levrek balıklarını almayın” diyerek uyarıda bulundu.

Bol miktarda palamut

Av sezonunun açılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yapan Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “İlk olarak palamut avcılığıyla başlayacağız. Devamında istavrit, çinekop, onun peşine de hamsi avlanacak. İlk üç ayda bol balık tüketeceğiz. Bu sezon vatandaşlar bol miktarda palamut tüketecek, hem biz kazanacağız hem de vatandaşın sofrası şenlenecek” dedi.

Çinekop diye bir balık yok

Ancak İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saadet Karakulak’a göre, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan’ın bol bol avlayacaklarını söylediği Çinekop diye bir balık yok. Çinekop lüferin yavrusu ve avlanması da yasak. Balıkçılar lüferin en küçüğüne defne yaprağı, az büyüğüne çinekop, biraz daha büyüğüne ise sarıkanat ismini veriyor. Ancak bunların tamamının avlanması ve satılması yasak. Yavru istavrit ve çinekop avında balıkçıların yasadışı yollarla avlandığını belirten Saadet Karakulak “Balıkçılar hala gırgır ağıyla avlanıyor. Sonraki nesillere de büyük zarar veriyorlar. Bu sene çinekop sarıkanat ya da defne yaprağı avlamasalar seneye onu lüfer diye avlayacaklar. Bence balıkçılara kota uygulansa bu kadar bilinçsizce avlanma yaşanmaz” diye konuştu.