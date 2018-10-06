Av tutkunuydu, ömrünü beslediği kedilere adadı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, \'kedilerin babası\' olarak tanınan Mehmet Ererinç (67), evinin bahçesinde 40 kedi besliyor.

Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi\'nde yaşayan emlak danışmanı Mehmet Ererinç, evinin bahçesinde beslediği 40 sokak kedisine büyük bir titizlikle bakıyor. Kedileri için ayda 60 kilo mama, 3 günde bir ciğer alan Ererinç, hastalandıklarında tedavilerini de veterinerden aldığı ilaçlarla kendisi yapıyor. Günde üç öğün, daha kendisi yemek yemeden kedilerini beslediğini belirten Ererinç, \"Onlar benim neşe kaynağım\" diyor. Arada, \'yiyemeyip, aç kalanlar olabilir\' diye çoğu zaman öğün aralarında da kedilerini beslediği olduğunu belirten Ererinç, hayatta olduğu sürece değil 40, 100 kedisi bile olsa bakmaya devam edeceğini söyledi. Oğluyla zaman zaman kediler yüzünden tartıştıklarını anlatan Ererinç, \"Oğlum, \'Bu kendileri gönderelim\' dediğinde kendisine \'Bu kedileri yok etmeniz için benim ölmem lazım\' dedim. Kedilerim için herkesi karşıma alırım, ben kendimi onlara adadım\" diye konuştu.

KENDİNE SORDUĞU BİR SORU HAYVANSEVER YAPMIŞ

Hayvanlara olan sevgisinin nasıl başladığını ise Ererinç, \"30 yıl önce av tutkunuydum. Av, benim için olmazsa olmazlardandı. İyi de bir avcıydım. Bir gün kendime \'Bu hayvanları neden öldürüyorum, amacım ne\' diye sordum. Ama bu soruya yanıt veremedim. O günden sonra da bir daha hiç avlanmadım ve kendimi hayvanlara adamaya karar verdim\" sözleriyle anlattı.

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