Av tüfeğiyle yaraladıktan sonra dizüstü oturtup, ateş ederek öldürmüşler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra Gaziantep\'te cesedi bulunan, 2 çocuk sahibi Gülgülizar Ayalp\'in (28) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonucu eşi Kemal Ayalp (30) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu, onun sevgilisi Güler Özkaraman (20) hakkında ise ömür boyu hapis istemiyle Gaziantep 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. İddianameye göre, Güler Özkaraman\'ın otomobilde av tüfeğiyle yaraladığı Gülgülizar Ayalp, Kemal Ayalp tarafından araçtan indirilip, sevgilisinin de yardımıyla dizüstü oturtulduktan sonra aynı tüfekle ateş edilerek, öldürüldü.

Pazarcık\'ın Narlı Mahallesi\'nde oturan ve bir süre eşiyle ayrı yaşayan Gülgülizar Ayalp\'ten, 4 Mart\'ta Kemal Ayalp\'in otomobiline bindikten sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi ve güvenlik güçleri, kadını her yerde ararken, 26 Mart sabahı Gaziantep\'in merkez Şehitkamil ilçesinin Bağbaşı Mahallesi\'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin 22 gündür kayıp olarak aranan Gülgülizar Ayalp\'a ait olduğu belirlenirken, olay yerinde av tüfeği kartuşları bulundu. Bunun üzerine eşi Kemal Ayalp ile onun sevgilisi olduğu belirtilen Güler Özkaraman gözaltına alındı. Ayalp ve Özkaraman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kemal Ayalp\'in sattığı kişiden alınan otomobilde yapılan incelemede, kan lekeleri ile saçma izlerine rastlandı. Olayda kullanılan av tüfeği ise bulunamadı. Güler Özkaraman\'ın montunda ise kan lekeleri olduğu görüldü.

\'KEMAL, GÜLİZAR\'IN KAFASINA DOĞRU ATEŞ ETTİ\'

Güler Özkaraman, savcılık ifadesinde, olay günü Gülgülizar ve kardeşi Tuncay Efilti\'nin kendisini darbettiğini, ardından da Efilti\'nin kendisini sanayi sitesinde bir dükkana götürerek, tecavüz etiğini öne sürdü. Daha sonra sevgilisi Kemal Ayalp ile eşi Gülgülizar\'ın dükkana geldiğini ve otomobile binip, giderken jandarma aracı gördüklerini anlatan Özkaraman, şunları kaydetti:

\"Kemal, jandarma aracını gördü ve birden hareket etmeye başladı. Biz önde jandarma arkada gidiyorduk. Bir an jandarmanın siren sesini duyduk, Gülizar ile beraber kafamıza arkaya çevirdiğimiz esnada da bir patlama sesi duydum. Ben ilk başta jandarmanın bize ateş ettiğini düşünmüştüm ancak bir süre sonra yanımda bulunan Gülizar\'ın göğsünün sol üst kısmından kan geldiğini gördüm. Gülizar benim bacağıma doğru yattı, ben de o sırada elimle Gülizar\'ın göğsüne baskı yaparak kan akışını durdurmaya çalışıyordum. Kemal ıssız bir yerde arabayı durdurup araçtan indi ve Gülizar\'ın olduğu taraftan kapıyı açtı başı, bacaklarımın üzerinde olan Gülizar\'ın kafasına doğru 1 el ateş etti ve Gülizar\'ı öldürdü. Gülizar, ateş anına kadar sürekli hareket ediyordu, son atıştan sonra öldüğünü düşünüyorum. Kemal bana \'Yardım et\' dedi ve birlikte Gülizar\'ı araçtan çıkarıp, hafif çukurluk olan bir yere attık.\"

\'GÜLİZAR\'I ONDAN BAŞKA KİMSE VURMADI\'

Kemal Ayalp ise eşi Gülgülizar\'ın kendisini aldattığını, aralarındaki sorunun da bundan kaynaklandığını ileri sürdü. Olay gecesi eşi ve sevgilisi arka koltukta otururken, otomobille Gülgülizar Ayalp\'in evin önüne ulaştıklarında jandarmanın geldiğini ve bunun üzerine kaçmaya başladıklarını kaydeden Kemal Ayalp, şöyle konuştu:

\"Gülizar, \'Seni almaya geldiler, aranıyormuşsun\' dedi. Ben araçla hızla kaçmaya başladım. Narlı\'dan yola çıktık. Gaziantep girişinde Gülizar\'ın cesedini bıraktığımız bölgeye yakın bir yere geldik. O sırada Güler ve Gülizar saç baş çekerek, birbirlerine girdiler. 2 arka arkaya ve sonradan da 1 tane olmak üzere 3 sefer silah sesi geldi. Ben, bana sıktıklarını düşündüm ve bu sırada aracı kullanmaya ve devam ediyordum. Arkama dönüp baktığımda Güler\'i şok halinde gördüm, Gülizar da güllerin üstüne düşmüştü. Gülizar\'ın cesedinin bulunduğu yerde durdum, Gülizar\'a baktım can vermişti. Ben de şoka girdim. Sürücü koltuğundan indim, Güler\'e \'Yardım et cesedi atalım\' şeklinde bir söz söylemedim. Ben Gülizar\'ı araçtan tek başıma kucaklayarak, indirdim Gülizar sırt üstü yatırdım. Bu sırada dizleri ne şekildeydi hatırlamıyorum. Daha sonra otomobile bindik. Ben \'Neden yaptın?\' dedim, sadece başını salladı. Gülizar\'ı ondan başka kimse vurmadı.\"

\'TÜFEĞİ YOL KENARINA ATTI\'

Eşini öldürmediğini öne süren Kemal Ayalp, sevgilisi Güler Özkaraman\'ın kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

\"Av tüfeği aracın arkasındaydı. Benim, aracın boy kısmından mesafesi ölçülürse o silahı Gül ve Güler\'in bana uzatıp vermesi, arkadan jandarma gelirken ve benim hareket halindeyken arkamda bulunan Gülizar\'a ateş etmem mümkün değildir. Aracımın sol arka tarafı arka cam kısmının üst kısmında av tüfeğinin saçmalarının izleri mevcuttur, halen de durmaktadır. Bu da silahın arka koltuğun sağ kısmından ateşlendiğinin göstergesidir. Otomobille giderken önde oturan Güler, aracın arkasına geçerek, arkada yerde bulunan tüfeği pencereyi açarak, yol kenarına doğru attı. Aracın içerisindeki kan lekelerini temizledim; ancak saçmalara karışmadım.\"

GÜLER YARALADI, KEMAL ÖLDÜRDÜ

Vücudundan ve başından vurulan Gülgülizar Ayalp\'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonucu cumhuriyet savcısı, iddianameyi tamamlayarak, Kemal Ayalp hakkında \'eşe karşı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Güler Özkaraman hakkında ise \'kasten öldürmek\'ten ömür boyu hapis istemiyle Gaziantep 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı. İddianamede, şüphelilerin, Gülgülizar Ayalp\'i öldürmek amacıyla otomobili Gaziantep yönüne doğru sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

\"Arka koltukta oturan şüpheli Güler\'le maktul arasında tartışma yaşandığı, şüpheli Güler\'in maktule ele geçirilemeyen av tüfeğiyle bir el ateş ederek yaraladığı, şüpheli Kemal\'in yolda petrolden yakıt alıp Gaziantep\'e geldikleri ve Gülgülizar\'ı yol kenarında çalılık bir alanda araçtan indirdikleri, tüm bu eylemler sırasında Güler\'in Kemal\'e aktif bir şekilde yardım ettiği, Kemal\'in Güler\'in de yardımıyla Gülgülizar\'ı dizüstü oturma pozisyonuna getirerek maktule av tüfeğiyle ateş ettiği ve Gülgülizar\'ın geriye doğru yıkılarak öldüğü, Kemal\'in aracı kan lekelerinden arındırmak amacıyla yıkadığının ve üçüncü bir kişiye satış yaptığı tespit edildi.\"

Tutuklu sanıklar Kemal Ayalp ile Güler Özkaraman, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



FOTOĞRAFLI