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Av tüfeğiyle öldürüldü

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde Beytullah Genç (47), tartıştığı Bayram Düzgün (63) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

14 Mayıs 2018 19:39

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde Beytullah Genç (47), tartıştığı Bayram Düzgün (63) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Sarıot köyünde meydana geldi. İddialara göre Beytullah Genç ile Bayram Düzgün arasında kahvede küfürleşme meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bayram Düzgün evine giderek ruhsatsız av tüfeğini aldı. Bayram Düzgün aracıyla gelirken yolda Beytullah Genç\'le karşılaştı. Araçtan inen Bayram Düzgün ile Beytulah Genç arasında tekrar tartışma çıktı. Bayram Düzgün, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından aldığı av tüfeğiyle iki el ateş etti. Beytullah Genç, göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. 
Cinayet zanlısı Bayram Düzgün, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek teslim oldu. Düzgün, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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