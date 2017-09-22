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Av tüfeğiyle intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de ev kredi borcunu ödeyemeyen, eşi de kanser hastası olan 68 yaşındaki Hasan Acar, kendine av tüfeğiyle ateş ederek yaşamına son verdi

22 Eylül 2017 16:14

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de ev kredi borcunu ödeyemeyen, eşi de kanser hastası olan 68 yaşındaki Hasan Acar, kendine av tüfeğiyle ateş ederek yaşamına son verdi.
Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesi\'nde bugün saat 02.00\'de meydana gelen olayda, eşi kanser hastası olan ve ev kredi borcunu ödeyemeyen Hasan Acar, girdiği bunalım sonucu, evinde av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti. Silah sesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Acar\'ın cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Acar\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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