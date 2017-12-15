Av tüfeğiyle abisini öldürdü; kendisini cesetle birlikte eve kilitledi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyünde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 31 yaşındaki R.Y., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı abisi, 46 yaşındaki Mehmet Y.'yi ahırda, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdü. Mehmet Y.'nin cesedini sürükleyerek, ahırdan eve götürüp, kendisini de içeri kilitleyen R.Y.'nin teslim olması için jandarma ve polis ikna çalışması başlattı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Sarnıç köyü Gökçesu Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde annesi 64 yaşındaki Zeliha Y. ile yaşayan R.Y. ile abisi Mehmet Y., evlerinin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen R.Y., av tüfeğiyle iki el ateş ederek, abisi Mehmet Y.'yi öldürdü. Ahırdan gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu jandarmaya bildirdi. Olayın ardından R.Y., öldürdüğünü söylediği abisi Mehmet Y.'nin cesedini sürükleyerek, eve götürdü.



Evin bahçe kapısının arkasına açılmaması ve kimsenin girmemesi için birkaç eşya koyan R.Y., ardından eve giderek, kapıyı da üzerinden kilitleyip, beklemeye başladı. İhbar üzerine evin önüne gelen jandarma ekipleri, R.Y.'nin teslim olması ve abisinin cansız bedenini vermesi için ikna çalışmalarına başladı. Geçen zamana rağmen R.Y., ikna olmazken, olay yerine destek için polis özel harekat ekipleri de çağrıldı. Olay yerine ambulans, cenaze aracı ve itfaiye ekipleri de gönderildi. Jandarma ve özel harekat polislerinin R.Y.'yi ikna etme çabaları sürüyor. Anne Zeliha Y.'nin olayı görünce kendisini sokağa attığı, evde başka kimsenin bulunmadığı belirtildi. (DHA)