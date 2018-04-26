Av sezonu bitti, tezgâhlar kültür balıklarına kaldı

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da balık avı sezonunun sona ermesiyle birlikte, tezgahları kültür balıkları doldururken, av yasağının etkisi de fiyatlara yansıdı. Balık almak için hale gelenler ucuz balık yemeye hasret kaldıkları söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile balık sürülerinin, Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve beraberinde fiyatların da tırmanışa geçmesiyle en kısır balık avı sezonu yaşanan Karadeniz’de balık avı yasağı sürüyor. Denizlerde av yasağı, kentte balık fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Soğuk sularda avlanarak ithal edilen balıkların fiyatlarının da yüksek olmasıyla tezgâhlarında umduğunu bulamayan balıkçılar av sezonun da sona ermesiyle kültür balıkçılığına yöneldi. Kıyıdan açıkta denizde kurulan kafeslerde yetiştirilen kültür balıkları da tezgâhlardaki yerini aldı. Tezgâhlarda kültür balıklarının yanı sıra olta ile az miktarda avlanan yerli istavrit ve mezgit balığının fiyatlarının yüksek olduğu gözlendi. Av sezonu öncesi ve sonrasında fiyatları yüksek bulan vatandaşlar da uygun fiyata balık yemeye hasret kaldıklarından yakındı.

Kültür balıkçılığıyla yetiştirilen Somon, Levrek ve Çipura kilosu 25 liradan satırken, olta ile avlanan mezgit 30, istavrit ise 15 liradan tezgâhlarda yerini alıyor.

‘KÜLTÜR BALIKLARI İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR’

Bölgede kültür balıkçılığı yapan Ferdi Kara, balık avı sezonunun sona ermesiyle yetiştirdikleri kültür balıklarının vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Denizin içerisinde oluşturulan kafeslerde beslenen kültür balıklarının hangi aşamalardan geçtiğini anlatan Kara, “Kafes balıkçılığında Kasım ayında 200 gramdan 500 grama kadar olan balıklarımızı denizdeki kafeslerimize indiriyoruz. Daha sonra beslemesine başlıyoruz. Su sıcaklığı ve oksijene göre yemleme yapıyoruz. Genelde sabah 08.00’de bir öğün veriyoruz. Saat 15.00’ten sonra da bir öğün olmak üzere günde 2 öğün veriyoruz. 15 Mayıs’ta hasat ettiğimiz balıklar ortalama 4-5 kilogram kadar oluyor” dedi.

‘KAFES BALIKÇILIĞINA ALIŞTILAR’

Vatandaşların eskiden kafes balıkçılığına sıcak bakmadığına dikkat çeken Kara “İnsanlar önceden kafes balıkçılığına uzaktılar, tanımıyor ve bilmiyordular. Şimdi ise artık alıştılar, normal balıklardan daha lezzetli olduğunu anladılar. Avcılık maalesef günden güne gerilemektedir. Her geçen gün kötüye gidiyor. O yüzden insanlar kafes balıkçılığına alıştılar, kafes balığını yemeye devam ediyorlar. Eskiden balıkçılıkta hale 100 kilogram balık gönderdiğimizde ‘Çok iyi balık satılmıştır’ diye düşünüyorduk. Oysa şimdi kentte günde sadece somon balığı olarak ortalama 2 buçuk ton civarında balık satılıyor. Bizler 15 ayrı kafeste yılda toplam yaklaşık 2 bin ton balık üretiyoruz” diye konuştu.

AŞIRI AVLANMA BALIĞI BİTİRDİ

Av yasağının başlamasının ardından olta ile avlanan balık fiyatlarının yüksek olmasından vatandaşların rahatsızlık duyduğunu ifade eden balıkçı Zekeriya Denizer de şunları söyledi:

“Yasağın girmesiyle beraber tezgâhlarda kültür balıkları bulunuyor. Oltayla yakalanan balık az çıktığı için fiyatlar uçuk oluyor, müşteriler de bundan rahatsız. Biz de rahatsızız bu konuda. Bunun nedeni de aşırı avlanmanın sonucudur. Aşırı ve bilinçsiz avlanma balığı da yok etti”

BALIK ANTİKA OLDU

Balık haline alış verişe gelerek fiyatları inceleyen Perihan Yayla, pahalı bulduğu balığa antika benzetmesinde bulunarak “Balık tezgâhlarda ama çok pahalı benim emekli maaşım buna yetmez. Balık artık antika oldu sofraya da azar azar koyuyoruz” dedi. Balık avlamanın hatalı yapıldığını ve denetimin olmadığını anlatan İbrahim Serdar, gelecek nesillerin balığı arayacaklarını söyledi.

Deniz kenarında oltası ile 5 kilogramlık somon balığı avlayan Bedrettin Yılmaz Arslan ise denizde oltalarına somon haricinde başka balığın takılmadığını dile getirdi.



FOTOĞRAFLI