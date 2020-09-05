Av sezonu açıldı; palamut 10 liradan satışa sunuldu

Balık tezgâhları av sezonunun açılmasıyla hareketlenirken, balıkçıların bu yıl gözdesi palamut oldu. Palamudun tanesi İstanbul'un Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda 10 liradan satışa sunuldu.

İstanbul'un Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda yeni sezon hareketliliği sürerken, balıkların İstanbul'dan gönderildiği Van'da hareketlenmeler yeni yeni başladı.



Tezgahların gözdesi ise palamut oldu. İstanbul'da tanesi 10 liradan satışa sunulan palamut, geçen yıl tanesi 35 liradan satılan Van'da 12,5 liraya satılmaya başladı.



Balıkçılar bu yılki sezondan umutlu olduklarını ve fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların balığa daha fazla rağbet göstereceğini söyledi.

"Havalar sıcak olduğu için hamzi az"

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda balıkçılık yapan Erhan Gün, fiyatların makul olduğunu belirterek, "Her bütçeye uygun balık var şu an. Palamudun fiyatı da iriliğine göre deşiyor. 10-12 lira arasında fiyatlarımız. İlk günlerde biraz yüksekti, 15-20 lira arasında seyretti. Havalar sıcak olduğu için bu aralar hamsi biraz az. Hamsi sıcak suyu sevmiyor. 15-20 güne de hamsi olacak" dedi.