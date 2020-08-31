Av sezonu 4.5 ay aranın ardından başlıyor

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 4 buçuk ay aradan sonra 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. 1 Eylül'ü iple çeken balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak büyük bir heyecanla "Vira Bismillah" demeyi bekliyor.

Yeni av sezonundan umutlu olduklarını, palamut, istavrit, çinekop gibi balıkların bol olduğunu gördüklerini belirten balıkçılar, sezona da umutlu olduklarını ifade ettiler.

Yeni sezon beklentilerinin yüksek olduğu söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, sezondan umutlu olduklarını belirterek, palamut, istavrit, hamsi, çinekop ve lüferde yoğunluk görüldüğünü söyledi.

Karakaş, vatandaşların bol bol balık yiyeceklerini ve fiyatların da uygun olacağına işaret ederek, "Yaz dönemindeki yüksek fiyatlar ve pahalılık insanların balık tüketmesini engellemişti ama sezon ile birlikte fiyatların düşmesi insanları yeniden balık tüketmeye olanak sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni sezondan ümitli olduklarını dile getiren Karadenizli balıkçılar, palamudun bol olacağını, hamsi için ise sabırlı olmak gerektiğini belirtti