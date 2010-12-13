'Av Mevsimi' Sinemalife’ın kapağında

T24 - Türkiye’nin ilk online sinema dergisi 'Sinemalife'ın aralık sayısı yayında. Dergi, Yavuz Turgul'un kamerasından çıkan 'Av Mevsimi'ni kapağına taşıdı.

Cem Yılmaz ve Şener Şen'i buluşturan filmi sayfalarına taşıyan Sinemalife'da, Yeşilçam’ın karakter oyuncularından Bulut Aras ile darbe ve sinema olgusu üzerine yapılmış keyifli bir söyleşi de yer alıyor.





Dergide bu söyleşinin yanı sıra dünden bugüne sinemamızda gerilim ve korku türü yapımlar masaya yatırılıyor. Türk sineması tarihi boyunca bugüne kadar çekilen gerilim-korku türü yapımlara ayrı bir parantez açılırken, Yeşilçam da korku türünün gözde örneklerinden olan "Şeytan” Sinemalife’ın bu sayısında yerini alıyor.



Sinemalife’ın zoom sayfalarının bu ayki konukları ise, yabancı rollerin aranılan kadını Ayşen Gruda, Türk klasikleri fabrikası Yavuz Turgul ve Latin cazibesi Antonio Banderas.



Öte yandan sinemaseverler "Ne Varsa Eskilerde" ve animasyon severler içinde "Düş Perdesi" başlıklı köşeleri de bu ayda takip edebilecek.



Vizyondakiler, beyazperdeden haberler, pek yakında vizyona girecek filmlerin de yer aldığı aralık sayısında yeni çıkan DVD'ler ile gösterimdeki filmlerin eleştiri yorumlarını da mevcut.







