Av Köpeği Sandviç

İşte çocuklarınızın 2 yaşından itibaren keyifle yiyebileceği bir sandviç…



Malzemeler



1 dilim tost ekmeği

1 çorba kaşığı krem peynir

2 dilim tavuk ya da hindi füme

1 yumurta

1/2 çay kaşığı hardal

1 zeytin

2 dilim kırmızıbiber



Hazırlanışı



Tost ekmeğinin üzerine krem peynir sürün. Haşlanmış yumurtadan birer dilim keserek sarı kısmını çıkarın. Yumurtanın sarısını hardalla karıştırıp çıkardığınız beyaz kısmın içine yerleştirin, köpeğin gözlerini oluşturun. Kırmızıbiberden ağız, zeytinden de burun yapın. En son jambonları kulak şekline getirip kürdanla tutturun.



(Bebeğimle Elele)

