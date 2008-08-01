T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Av Köpeği Sandviç

İşte çocuklarınızın 2 yaşından itibaren keyifle yiyebileceği bir sandviç…

01 Ağustos 2008 03:00

İşte çocuklarınızın 2 yaşından itibaren keyifle yiyebileceği bir sandviç…

Malzemeler

1 dilim tost ekmeği
1 çorba kaşığı krem peynir
2 dilim tavuk ya da hindi füme
1 yumurta
1/2 çay kaşığı hardal
1 zeytin
2 dilim kırmızıbiber

Hazırlanışı

Tost ekmeğinin üzerine krem peynir sürün. Haşlanmış yumurtadan birer dilim keserek sarı kısmını çıkarın. Yumurtanın sarısını hardalla karıştırıp çıkardığınız beyaz kısmın içine yerleştirin, köpeğin gözlerini oluşturun. Kırmızıbiberden ağız, zeytinden de burun yapın. En son jambonları kulak şekline getirip kürdanla tutturun.

(Bebeğimle Elele)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24