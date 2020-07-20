Av ihaleleri düzenleyen bakanlıktan 203 liraya avcılık kursu

Dağ keçileri ve kızıl geyiklerin avlattırılması için milyonlarca lira değerinde ihaleleri düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, avcılık kursu düzenlediğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruya göre, ‘Avcılık Eğitim Kursu’ açılacak ve ‘aday avcılardan’ da 203 lira 21 kuruş ücret alınacak. Avcılık eğitim kursunda eğitimler, profesör, doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler tarafından verilecek.



Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (Doğa-Der) aktivisti ve eski Başkanı Murat Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan 'Avcılık Eğitim Kurslarına' tepki göstererek, “Öncelikle Türkiye’de yüzbinlerce avcılık lisansı olan kişi var. Bu lisanlar, avcılık bir spor dalı olarak görüldüğü için verilmekte. Ancak son günlerde yaşananlar gösterdi ki toplum bu avcılık ihaleleriyle, bu yaşananların haksızlık olduğunu, cinayet olduğunu belirterek avcılığın yasaklanması istediğini belirtti. Özellikle avcılık ihaleleri büyük tepkilere doğurdu. Biz de yıllardır bu cinayetlere dikkat çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"Ülke bu utançtan kurtulmalı"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre “Bir avcının tüm teknolojik olanaklarıyla doğada karşılaştığı bir canlıyı öldürmesi cinayettir” diyen Demir, “Bakanlık avcılık eğitimleri ile bu cinayetleri meşrulaştıramaz. Bakanlık tarafından verilen lisanslar biran önce iptal edilmeli. Sadece Bursa’da beş bin tane avcılık lisansına sahip avcı olduğunu biliniyor. Av sahalarının artık doğal haline bırakılması, bu sahalara girilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Türkiye bu utançtan bir an kurtulmalı” ifadeleri de kullandı.

Sadece bu yıl 21 ihale düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk 7 ayında Türkiye'nin dört bir yanında hayvanların avlanması için 21 ihaleye çıktı. Toplamda 189 yaban keçisi, 11'i yaban koyunu, 70’i geyik ve 27’si ceylan olmak üzere 297 hayvanın avlanması için ihale ilanı verildi. Ayrıca kınalı keklik, yaban tavşanı ve yaban domuzunu 10 yıllığına avlanması için ihaleye çıkıldı. İhalelerin toplam bedeli ise 17 milyon 145 bin 42 lira 48 kuruş.

22 milyon TL kazandılar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 'av turizmi' kapsamında elde ettiği gelir de her yıl katlanarak arttı. Bakanlık, 2000-2001 sezonunda av turizmi kapsamında sadece 153 bin TL gelir elde ederken bu tutar 2005-2006 döneminde 1 milyon 618 bin, 2010- 2011'de 2 milyon 498 bin, 2016-2017'de 3 milyon 332 bin, 2017-2018 sezonunda 7 milyon 801 bin ve 2018-2019'da da 6 milyon 801 TL gelir elde etti. Bakanlığın 19 yılda ihalelerden elde ettiği toplam gelir 22 milyon 300 bin TL'yi geçti.