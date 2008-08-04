Autoshow Fuarı, Ekim'de CNR’de

2009’un yeni modelleri, 12. Uluslararası Otomobil Fuarı Autoshow’da ilk kez stantlara çıkacak. 09 – 19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, yeni otomobiller ve yeni teknolojiler, meraklılarının beğenisine sunulacak. Otomotiv sektörünün iş hacmini artırmayı amaçlayan fuar, İstanbul Fuarcılık tarafından OICA ve Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD’nin katkılarıyla düzenlenecek...

Ekim ayının ilk haftasında İstanbul’da yapılacak olan Auto Show 2008’in hazırlıkları da başladı. Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği ‘OICA’ akreditasyonuna sahip olan fuarda, Porsche, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz, Chrysler ve BMW gibi ünlü markaların modelleri, meraklıları tarafından incelenebilecek.

200 firma katılıyor

İlgiyle takip edilen, Paris ve Cenevre’nin ardından, alanında dünyanın üçüncü büyük fuarı olan Autoshow’a bu yıl 200’e yakın firma iştirak ediyor. 120.000 m² alanda düzenlenecek organizasyona, 650 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Uluslararası Otomobil Fuarı Autoshow’da, 45 marka farklı ürünleriyle yer alacak. 2006’da 11.si gerçekleştirilen Autoshow’u 622 bin kişi ziyaret etmiş; fuar ,sadece binek otomobillerin sergilendiği fuarlar arasında 110 bin m² ile ilk sırada yer almıştı.