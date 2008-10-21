Auto Show'da geleceğin ipuçları

Renault Megane Coupe Concept

Renault’un Yeni Laguna’dan sonra yol aldığı tasarım çizgisini gösteren Megane Coupe Concept, bundan sonra markanın daha akıcı ve sportif çizgilere doğru yöneleceğinin habercisi. Markanın yakın zamanda üretmeyi planladığı model, iki parçalı olarak hem dışarıya hem de yukarı doğru açılan ejderha kanatlı kapılarıyla dikkat çekiyor.

4.51 m uzunluğundaki göz alıcı otomobil de tamamen bağımsız 4 koltuk iç mekânda boydan boya uzanan merkezi konsol, parlak kırmızı yüzeyler, siyah nubuk ve deri kaplamalar sayesinde iç mekânda özgün bir atmosfer yakalanmış.

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SsangYong WZ

Güney Koreli arazi aracı uzmanı SsangYong’un 2011 yılından itibaren model yelpazesini genişletmek için seri üretime geçirmeyi planladığı modelin adı World Zenith (Dünyanın Zirvesi). 2011 yılına kadar 5 yeni platformda 3 yeni benzinli motor ve 2 ileri teknoloji ürünü dizel motor üretmeyi planlıyor.

Şu an için bir konsept olmasına rağmen otomobilin dikkat çekici tasarımını seri üretime kadar koruması planlanıyor. Büyük boyutları ile lüks sedan liginde yer edinmek isteyen otomobil 5 metreyi aşan boyuyla bu sınıfa dâhil olmak istiyor.

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Honda OSM

Honda’nın şu an için sadece bir “çalışma” olarak nitelendirdiği OSM (Open Study Model), gelecekte otomobillerin çevreci ve düşük emisyonlu olduklarında da eğlenceli ve güzel görünen otomobiller olabileceğini gösteriyor.

Aracın tasarımında kullanılan çizgiler özellikle aerodinamik formlar göz önüne alınarak şekillendirilmiş. Asıl başarı ise bunun aynı zamanda çekici bir model ortaya çıkmasına imkan vermesi olmuş. Araçta yer alan benzin-elektrik hibridi de aracın çevreye olabildiğince zararsız olması için tercih edilmiş.

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Hyundai İ-mode

İlk kez Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Hyundai i-mode, 6 kişilik oturma kapasitesi sunan çevre dostu bir konsept. Aracın gövdesinde ve kabininde kullanılan materyaller ve teknolojiler Bayer MaterialScience AG, Keiper ve LG Electronics tarafından geliştirilmiş.

Araçta cam ve metal yerine kullanılan farklı materyaller hem çevreye daha saygılı elementlerden oluşuyor hem de aracın toplam ağırlığını düşürdüğü için performansı artırıyor. Ayrıca bu sayede yakıt tüketimini ve CO2 salınımını azaltıyor. Araçta yer alan kişiye özel çoklu eğlence sistemi LG tarafından geliştirilirken, her biri kendi etrafında bağımsız olarak dönebilen koltuklar da ilk defa Keiper firması tarafından i-mode ile birlikte tanıtılıyor.

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Land Rover LRX

Land Rover’ın kısa süre önce Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıttığı etkileyici bebek Freelander konseptinin farklı renk ve aksesuarlar ile zenginleştirilmiş versiyonu LRX Black and Silver, daha küçük boyutları sebebiyle Freelander’dan farklı motor seçeneklerine sahip olacak.

Araçta kullanılan dizel – hibrid motor 2.0 litre hacimli ve 120 g/km CO2 salınımı ve 4,7 litre ortalama yakıt tüketimi sunabilecek potansiyele sahip. 2009 yılında seri üretim modeli tanıtılacak olan otomobilin bio yakıt kullanan motor seçenekleri de hazırlanacak.

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Mazda Kazamai

Mazda’nın son dönemde birbiri ardına çıkardığı konsept çalışmalarının sonuncusu Kazamai konsepti, Moskova Otomobil Fuarı’ndan sonra Türkiye’ye geldi. Kompakt-SUVCrossover olarak nitelendirilen otomobilin adı Japonca’da “türbülans yaratan rüzgar” anlamına geliyor. Uzunluğu 4520 mm, genişliği ise 1930 mm olan otomobilin boyutları Mazda 3 modelinden biraz büyük ve iç mekânı çok amaçlı kullanım öngörülerek hazırlanmış.

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Mitsubishi Concept cX

Mitsubishi Outlander’ın yavrusu olarak tanımlanacak kadar küçük olan Concept cX, 4.1 m uzunluğuyla Renault Clio’dan biraz uzun, Nissan Qashqai’den ise biraz kısa. Son dönemin popüler sınıfı kompakt-Crossover sınıfında yer alan aracın tork kontrollü elektronik 4 tekerlekten çekiş sistemi, Outlander ve Evo X serisinde kullanılan versiyonlarla ortak özelliklere sahip.

Ayrıca Evo X’in çift kavramalı debriyaj sistemini de paylaşan Concept cX 1.8 litre dizel motoru ve partikül filtresiyle Euro5 emisyon normlarını da karşılayabiliyor.

Aracın iç mekânında “yeşil plastik” ürünler kullanılarak aracın çevreye duyarlılığı ön plana çıkarılmış. Bambu ağacından ve bitki özlü elementlerden elde edilen maddeler iç mekanda kendine yer bulmuş.

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Peugeot 308 RC Z

Fransız Aslanı’nın Audi’ye cevabı niteliğindeki bu çarpıcı coupe konsepti, 308 RC Z adını taşıyor. 308 modeli üzerine geliştirilen konsept, 308’den 25 mm daha geniş ve 1320 mm yerden yüksekliğiyle oldukça sportif bir duruşa sahip.

Seri üretim modelinde yer almayacak olan karbon- fiber tavanda bulunan kıvrımlar ise seri üretim modele taşınabilir. 2009 yılında pazara sunulması planlanan otomobilin Alman rakibinden yaklaşık yüzde 20 daha uygun fiyatla satılması planlanıyor.