Auto Show 2010 'damlayarak' başladı

T24 - İstanbul Fuarcılık tarafından Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) desteğiyle düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Otomobil Fuarı Auto Show 2010" İstanbul’da başladı. Auto Show 2010'un düzenlendiği CNR Expo Fuar Merkezi'nde sabah başlayan yağmurla çatısının akması milyonluk araçların yanına kova koymak zorunda bıraktı.





HaberTurk'un yayımladığı haber şöyle:





Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Auto Show 2010 yine traji komik sahnelere tanık oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağmur geçen yıl olduğu gibi bu yıl da CNR Expo’nun çatısının akmasına neden oldu. Böyle olunca da 25 milyon dolar harcanan, uluslar arası fuarda milyonluk araçların yanına kovalar konmak zorunda kalındı.



Hemen hemen bütün salonlarda çatıların aktığı gözlemlendi. Bir taraftan çatı akarken salonların aşırı sıcak olması ve klimaların da çalışmaması ziyaretçilerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

300’e yakın yeniliğin bulunduğu ve bu yıl rekor düzeyde katılımın sağlandığı Auto Show 2010’da teknik sorunlar can sıktı. Bugün VIP açılışı yapılan fuar yarın ziyaretçilere kapılarını açacak…





650 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR







CNR Expo Fuar Merkezi'nde Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA) akreditasyonuyla İstanbul Fuarcılık tarafından OICA ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) desteğiyle iki yılda bir gerçekleştirilen Auto Show'a bu yıl 650 bin ziyaretçi bekleniyor.



Bu yıl toplam 120 bin metrekare alana yayılacak fuara, aralarında Porsche, Ferrari, Maserati, Bentley, Citroen, Subaru, Infiniti, BMW, Land Rover, Aston Martin, Mini, Chevrolet, Kia, Lambroghini, Seat, Audi, Geely, Volkswagen, Ford, Opel, Honda, Hyundai, Renault, Dacia, Mazda, Mercedes-Smart, Chery, Nissan, Jaguar, Peugeot, Suzuki, Ssangyong, Mitsubishi, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Lexus, Toyota, Proton, Volvo ve Skoda gibi markaların da yer aldığı 200'ün üzerinde firma katılıyor.





