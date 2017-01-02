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Spor

Austin Daye saldırıdan son anda kurtulmuş!

Galatasaraylı basketbolcu Reina'da rezarvasyonu olduğunu ve son anda iptal ettiğini söyledi

02 Ocak 2017 12:07

Galatasaray Odeabank'ın oyuncusu Austin Daye, Beşiktaş'ta 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından son anda kurtulduğunu açıkladı.

Galatasaray Odeabank'ın yıldız oyuncusu Austin Daye, terör saldırısına yönelik olarak şunları söyledi: "Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaşananlara hâlâ inanamıyorum. Rezervasyonum vardı ve son dakikada iptal etmiştim.

Tanrı'ya şükrediyorum ve 2017'de daha iyi, barış içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan değil, cani. Dualarım bu harika şehirdeki insanlar ve saldırıda zarar gören herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.

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Austin DayeGalatasarayReinaterör saldırısı

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