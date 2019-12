Auster'ın kaleminden politik bir yapıt

August Brill, erkek arkadaşı Irak’ta vahşice öldürülen torunu ve dul kızıyla birlikte yaşayan, 72 yaşında eski bir kitap eleştirmenidir. Uykusuzlukla mücadele etmek için geceleri kendi kendine öyküler anlatır ve bir gece, ABD’nin Irak yerine kendi kendisiyle savaştığı bir öykü kurar. Gecenin rengi koyulaştıkça, bu kanlı iç savaş hikâyesi de gerçekle fantastiğin, anılarla hayallerin iç içe geçtiği bir anlatıya dönüşecektir.



Karanlıktaki Adam, Amerikan ve dünya edebiyatının yaşayan en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Paul Auster’ın, savaşı ve kendi ülkesinin politik tutumunu bir ailenin üç kuşağının acılarından yola çıkarak eleştirdiği sarsıcı bir roman.



Paul Auster kimdir?



Paul Auster, 1947 yılında ABD'nin New Jersey kentinde doğdu. Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim alan, 1971-1974 yılları arasında Fransa'da yaşayan ve geleneksel kitap konularının dışına yüksek bir başarıyla çıkıp,yaratıcılığın sınırlarını genişletebilmiş olan Auster'in başlıca yapıtları arasında New York Üçlemesi, Yalnızlığın Keşfi, Yanılsamalar Kitabı, Kırmızı Defter, Leviathan, Kehanet Gecesi, Duman, Yükseklik Korkusu, Yazı Odasında Yolculuklar bulunuyor. Auster'in yazarlığa ilk başladığı yıllardaki sıkıntılı günlerinde Paul Benjamin imzasıyla yayınladığı bir de polisiye romanı vardır. Bu roman yazarın otobiyografik romanı 'Cebi Delik' in eki olarak yayınlanmıştır. Can Yayınları tarafından Seçkin Selvi' nin çevirisiyle 'Köşeye Kıstırmak' adı ile 2000 yılında Türkçeye kazandırılmıştır.



2006 yılında İspanya'nın saygın ödüllerinden olan Asturias Ödülü'nü edebiyat dalında Paul Auster kazandı. 26'ncısı düzenlenen “Asturias Prensi” ödüllerinde, aralarında Orhan Pamuk 'un da yer aldığı 18 ülkeden 26 yazar edebiyat dalında aday gösterilmişti.



Yazarın Duman (Smoke) ve Surat Mosmor (Blue in the Face) isimli senaryoları ünlü yönetmen Wayne Wang tarafından filme çekilmiştir.