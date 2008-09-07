T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Auster'ın kaleminden politik bir yapıt

Paul Auster’ın son romanı Karanlıktaki Adam, 9 Eylül’de, bütün dünya ile aynı anda tüm kitabevlerinde…

07 Eylül 2008 03:00

August Brill, erkek arkadaşı Irak’ta vahşice öldürülen torunu ve dul kızıyla birlikte yaşayan, 72 yaşında eski bir kitap eleştirmenidir. Uykusuzlukla mücadele etmek için geceleri kendi kendine öyküler anlatır  ve bir gece, ABD’nin Irak yerine kendi kendisiyle savaştığı bir öykü kurar. Gecenin rengi koyulaştıkça, bu kanlı iç savaş hikâyesi de gerçekle fantastiğin, anılarla hayallerin iç içe geçtiği bir anlatıya dönüşecektir.

Karanlıktaki Adam, Amerikan ve dünya edebiyatının yaşayan en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Paul Auster’ın, savaşı ve kendi ülkesinin politik tutumunu bir ailenin üç kuşağının acılarından yola çıkarak eleştirdiği sarsıcı bir roman.

Paul Auster kimdir?

Paul Auster, 1947 yılında ABD'nin New Jersey kentinde doğdu. Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim alan, 1971-1974 yılları arasında Fransa'da yaşayan ve geleneksel kitap konularının dışına yüksek bir başarıyla çıkıp,yaratıcılığın sınırlarını genişletebilmiş olan Auster'in başlıca yapıtları arasında New York Üçlemesi, Yalnızlığın Keşfi, Yanılsamalar Kitabı, Kırmızı Defter, Leviathan, Kehanet Gecesi, Duman, Yükseklik Korkusu, Yazı Odasında Yolculuklar bulunuyor. Auster'in yazarlığa ilk başladığı yıllardaki sıkıntılı günlerinde Paul Benjamin imzasıyla yayınladığı bir de polisiye romanı vardır. Bu roman yazarın otobiyografik romanı 'Cebi Delik' in eki olarak yayınlanmıştır. Can Yayınları tarafından Seçkin Selvi' nin çevirisiyle 'Köşeye Kıstırmak' adı ile 2000 yılında Türkçeye kazandırılmıştır.

2006 yılında İspanya'nın saygın ödüllerinden olan Asturias Ödülü'nü edebiyat dalında Paul Auster kazandı. 26'ncısı düzenlenen “Asturias Prensi” ödüllerinde, aralarında Orhan Pamuk 'un da yer aldığı 18 ülkeden 26 yazar edebiyat dalında aday gösterilmişti.

Yazarın Duman (Smoke) ve Surat Mosmor (Blue in the Face) isimli senaryoları ünlü yönetmen Wayne Wang tarafından filme çekilmiştir.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24