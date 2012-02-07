Auster'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuyu düşüneceğim

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye’ye davet ettiği yazar Paul Auster yazdığı mektupta, "Ülkenizdeki yazarlara karşı davranışlar hakkındaki kaygılarımı dile getirmek açısından şu ana dek gitmeme tutumumu sürdürmüştüm. Ancak mektubunuz bu konuyu düşünmeme vesile olmuştur" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye davet ettiği yazar Paul Auster, mektupla yanıt verdi.



Paul Auster’in "Sayın Kılıçdaroğlu" diye başlayan cevabi mektubunda, "Desteğiniz ve Türkiye’ye nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ülkenizdeki yazarlara karşı davranışlar hakkındaki kaygılarımı dile getirmek açısından şu ana dek gitmeme tutumumu sürdürmüştüm. Ancak mektubunuz bu konuyu düşünmeme vesile olmuştur. Önerinizi dikkatle değerlendireceğim" denildi.



Gazeteci–Yazar Paul Auster, mektubunda teşekkürlerini iletirken, yoğun programına rağmen uygun bir zaman diliminde irtibata geçerek Türkiye’ye davet çağrısını değerlendireceğini belirtti.





