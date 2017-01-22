Auster, PEN Amerika’nın başına geçiyor

Paul Auster, “korkunç bir olay” olarak nitelendirdiği, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından PEN Amerika başkanlığını kabul ettiğini ve 2018’de görevine başlayacağını söyledi. Organizasyonun başına geçmesi için daha önce pek çok kez teklif aldığını ama böylesi büyük bir sorumluluktan çekindiğini belirten ABD’li yazar, artık görevi kabul edeceğini ve Amerikalı yazarların ifade özgürlüğü mücadelesinin süreceğini belirtti.

The Guardian’da yayınlanan söyleşisinde “Elimden geldiğince sıklıkla sesimi çıkartacağım, aksi takdirde kendime saygımı yitiririm” diyen yazar, Trump’ın ABD Başkanı seçilmesiyle ilgili şunları söyledi: “Bu noktaya gelmemiz nedeniyle tamamen afallamış durumdayım. Onun seçilmesini hayatımda gördüğüm en korkunç siyasî olay olarak görüyorum.”

New York Üçlemesi, Yanılsamalar Kitabı, Kırmızı Defter gibi kitapların yazarı 70 yaşındaki Auster, daha önce Irak Savaşı konusunda George W. Bush’a yaptığı eleştirilerle ve Türkiye’deki tutuklu gazeteci ve yazarlara destek sunan kamuoyu açıklamalarıyla da biliniyor. Yazar, Kasım 2016’da gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri öncesinde “sinir krizinin eşiğinde” olduğunu belirtmiş ve “Şimdiye kadar kim olduğumuz ve nereye gittiğimiz konusunda hiç bu kadar umutsuzluğa kapılmamıştım” diyerek kaygısını dile getirmişti. (The Guardian/ K24)