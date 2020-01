'Auschwitz'siz Alman kimliği olmaz'

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Alman Parlamentosu'nda Nazilerin toplama kampı Auschwitz'in kurtarılışının 70'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Almanya'nın mültecilerin ve insan haklarının korunması konusunda ahlaki bir sorumluluk taşıdığını belirten Gauck, milyonlarca Yahudi'nin öldürüldüğü insanlık suçlarının hatırlanmasının Almanlara bir görev verdiğini ifade etti.

"Bize söylenen şu: İnsancıllığını savun ve muhafaza et. Her insanın hakkını savun ve muhafaza et" diye sözlerini sürdüren Gauck, Auschwitz'siz bir Alman kimliğinin olmayacağını vurguladı.

"Almanya tarihiyle yüzleşti"

Ahlaki sorumluluğun sadece anmaktan ibaret olmadığını kaydeden Gauck, "Almanya'yı kendi evi olarak gören herkes ülkemizin hangi yolda gideceği konusunda sorumluluk taşıyor" diye sözlerini sürdürdü. Gauck, savaş sonrası Almanya'da birçok kişi Nazi rejimini hatırlamaktan kaçınırken, Federal Cumhuriyetin adım adım tarihinin önemli bir parçasını oluşturan suçlarla yüzleştiğini ifade etti.

Almanya'nın vatandaşlarının ve ulusların barışçıl ve eşit haklarla bir arada yaşamasının güvenilir bir ortağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Gauck, Almanları gelecekte de farklı kültürler ve dinlerle birlikte yaşamaya çağırdı.

Auschwitz kurbanları da katıldı

Gauck'un konuşmasından önce törene katılanları selamlayan Alman Parlamentosu Başkanı Norbert Lammert, Almanya'nın bu 'korkunç tarihi'nden sonradan doğanların sorumlu olmadığını ancak bu konuda nasıl davranılması gerektiğini bilmeleri gerektiğini kaydetti. Nazi kurbanlarının anıldığı törene Auschwitz'den sağ kurtarılanlar da katıldı.

Almanya'da anma günü vesilesiyle resmi binalarda bayraklar yarıya indirildi.

1 milyon kişi öldürüldü

Bugün Polonya topraklarındaki Auschwitz toplama kampında tutulan kişiler, 27 Ocak 1945 tarihinde Rus askerleri tarafından kurtarılmıştı. Kampta çoğunluğu Yahudi olmak üzere, Sinti, Roma, Sovyet savaş esirleri ve hakkında siyasi soruşturma açılanlarla birlikte 1 milyon 300'den fazla kişi bulunuyordu. Kampta 1 milyondan fazla kişi de endüstriyel bir sistem içinde öldürülmüştü.

Soykırımın bir sembolü haline dönüşen kamp, 1979 yılında UNESCO'nin dünya kültür mirası listesine alındı. Almanya da 1966 yılından beri Auschwitz'in kurtarılışının yıldönümünde Nazi kurbanlarını anıyor.