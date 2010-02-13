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Yaşam

'Auschwitz'den çıkmam'

Kediyi çok seven kişiler onu evlerine götürse de inatçı hayvan Auschwitz'e dönerek direniyor.

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Kediyi çok seven kişiler onu evlerine götürse de inatçı hayvan Auschwitz'e dönerek direniyor.


Nazi kampı Auschwitz’de yaşayan gri beyaz renkli küçük bir kedi, hayvanseverlerle Polonyalı yetkililer arasında krize sebep oldu. Yetkililerin Auschwitz’de yaşamasını istemediği kedi, eski Nazi kampını terk etmemekte direnince, For Animals (Hayvanlar İçin) adlı vakıftan hayvanseverler ona barınak yapılmasını istedi. Polonya’nın sert kış koşullarında kedinin dışarıda yaşamasının olanaksız olduğunu söyleyen vakıf yetkilileri, bölgede çok sayıda başka kedinin de yaşadığını, turistlerin artık sadece kampı değil bu kediyi de görmeye geldiklerini ve barınağın şart olduğunu söylüyor.

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