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Deutsche Welle

Auschwitz muhasebecisinin cezası onandı

Alman Federal Mahkemesi, Nazi döneminde Auschwitz toplama kampındaki kitlesel ölümlere yardım ettiği gerekçesiyle eski SS mensubu Oskar Gröning hakkında verilen 4 yıllık hapis cezasını onadı

28 Kasım 2016 17:25

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki yüksek yargı organı Federal Mahkeme, 95 yaşındaki eski SS mensubu Oskar Gröning’in "kitlesel ölüme yardım etmek" suçlamasıyla hakkında veriler 4 yıl hapis cezası kararını onadı.

Bu karar Almanya'da bir ilk anlamına geliyor. Daha önce Nazi döneminde doğrudan ölümlere katılmayan, ancak kitlesel ölümlere dolaylı olarak yardım eden bir kişi hakkında cezalandırma kararı veriliyor. Gröning'in cezaevine gönderilip gönderilmeyeceği ise sağlık durumuna bağlı.

Grönning, yargılandığı Lüneburg kentinde görülen davada Temmuz 2015'te "300 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmek" suçlamasıyla 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Gröning ve davaya müdahil olanlar 20 Eylül'de temyize başvurmuştu.

Davacılar, Gröning'in "ölümlere yardım etmekten" değil, "ölümlere doğrudan sebebiyet vermekten" cezalandırılmasını talep ediyordu.

Kamuoyunda "Auschwitz muhasebecisi" olarak adlandırılan Gröning mahkemede suçunu itiraf etmiş, Auschwitz-Birkenau'daki toplama kampına trenlerle getirilen Yahudilerin değerli eşyalarını toplayıp, kayıt altına aldığını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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