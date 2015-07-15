'Auschwitz muhasebecisi' için karar günü



Almanya'nın Lüneburg kentinde görülen davada savcı, Nazilerin elit milis gücü SS'e (Schutzstaffel-Koruma Timi) mensup Oskar Gröning'in 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Gröning, 1944 yılında Auschwitz-Birkenau'daki toplama kampına getirilen Yahudilerin değerli eşyalarını ve paralarını toplayarak sistematik Nazi cinayetlerine destek vermekle suçlanıyor.

Gröning, suçunu itiraf etmiş, kamptaki Yahudilerin eşyalarını toplayarak SS'teki üstlerine verdiğini söylemişti. Oskar Gröning, ifadesinde zaman zaman çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

'Auschwitz'te tutsaklar temizlendi'

Auschwitz toplama kampında çalışmaya uygun olmayan tutsakların "temizlendiğini" söylemiş, "İddianamede tutuklular hakkında 'öldürüldüler' deniliyor. Doğrusu 'temizlendiler' olacak. SS bünyesinde bunun için bu ifade kullanılıyordu" diye konuştu.

Polonya ile savaşı anlatırken "Polakları tepelemek" ifadesini kullanan Gröning, SS'e gönüllü katılma nedenini açıklarken de, "Fiyakalı, kendine özgü bir birlikti. Şan-şerefle memleketlerine dönüyorlardı. Ben de onların bir parçası olmak istedim" demişti.

Gröning'in işlevi "Auschwitz'in muhasebecisi" olarak nitelendiriliyordu. Avukatları, Oskar Gröning'in beraatini talep ediyor.