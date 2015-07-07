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Dünya
Deutsche Welle

'Auschwitz muhasebecisi' için hapis talebi

Nazi döneminde 300 bin kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 94 yaşındaki SS mensubu için savcı görüşünü açıkladı.

07 Temmuz 2015 19:58


Almanya’nın Lüneburg kentinde görülen davada savcı, eski SS mensubu Oskar Gröning’in 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı Jens Lehmann, Gröning’in 300 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten suçlu olduğunu ve bu nedenle cezalandırılması gerektiğini açıkladı.

Gröning’in yargılanmasındaki gecikmeye dikkat çeken Savcı Lehmann, bu gecikmeden ötürü cezanın 22 aylık bölümünün infaz edilmiş gibi değerlendirileceğini kaydetti.

Gröning hakkında 1977 yılında adli soruşturma başlatılmış, ancak soruşturmanın tamamlanmaması nedeniyle Gröning yargılanmamıştı.

Gröning, 1944 yılında Auschwitz-Birkenau’daki toplama kampına getirilen Yahudilerin değerli eşyalarını ve paralarını toplayarak sistematik Nazi cinayetlerine destek vermekle suçlanıyor.

Gröning de yargılandığı davada suçunu itiraf etmiş, kamptaki Yahudilerin eşyalarını toplayarak SS’teki üstlerine verdiğini söylemişti. Gröning’in işlevi “Auschwitz’in muhasebecisi” olarak nitelendiriliyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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