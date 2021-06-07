Auschwitz'in özgürleştirilmesinde rol alan son Kızıl Ordu askeri de hayatını kaybetti

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2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın tarihin en büyük insanlık suçlarından bazılarını işlediği Nazi ölüm kampı Auschwitz'in özgürleştirilmesinde görev alan ve hala hayatta olan son asker David Dushman hayatını kaybetti.

Yahudi bir Kızıl Ordu gazisi olan ve hayatının devamında eskrim dalında Olimpiyatlar'da da yarışan Dushman, cumartesi günü 98 yaşında Almanya'da hayatını kaybetti.

27 Ocak 1945'te 21 yaşında bir asker olan Dushman, tankıyla Auschwitz'in elektrikli tellerini devirerek Nazi Almanyası'nın ölüm kampına yolladığı insanların kaçmasına yardımcı oldu.

Geçen sene Reuters'a konuşan Dushman, "Hepsi orada, mahkum üniformalarıyla duruyordu. Tanklarımızla telleri yıkıp onlara yemek verdik ve yolumuza devam ettik" demişti.

Dushman, savaş sırasında Auschwitz'in varlığından haberdar olmadığını, ölüm kampında işlenen insanlık suçlarından ilerleyen yıllarda haberdar olduğunu ifade etmişti.

12 bin kişilik bölüğünden hayatta kalan sadece 69 kişiden biri olan Dushman, 2. Dünya Savaşı'nda ciddi şekilde yaralanmıştı. Ancak Dushman yine de ilerleyen yıllarda Sovyetler Birliği'nin en iyi eskrimcilerinden biri olmayı başardı.

Auschwitz'de yaklaşık 1.1 milyon insan katledildi.