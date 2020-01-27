Auschwitz'in kurtarılmasının 75'inci yıl dönümü: "Biz kazanmadık ama torunlarımızı neler olduğunu anlayacakları şekilde yetiştirdik"

Almanya'da diktatör Adolf Hitler yönetimi döneminde yaşanan Yahudi soykırımının simge yerlerinden biri olan Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının üzerinden 75 yıl geçti. 27 Ocak 1945'te Sovyet Kızıl Ordusu Nazilerin en bilinen toplama kampı olan Auschwitz'e ulaşarak, kampta sağ kalan yedi binden fazla insanı o gün serbest bıraktı. Auschwitz ismi o tarihten bu yana soykırım ile birlikte anılıyor. Almanya'da 1933-1945 arası iktidarı ellerinde bulunduran Naziler sadece Auschwitz-Birkenau toplama kampında bir milyondan fazla insanı öldürdü.

27 Ocak 2020, Auschwitz imha kampında kalanların Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 75'inci yıl dönümü. O güne dek Naziler tarafından kampta 1 milyon 100 bin kişi öldürülmüştü. O dönem kamptan canlı kurtulmayı başaran son kişiler, yaşadıkları acı ve işkence dolu günlerini anlattı.

Kaynak: DW Türkçe