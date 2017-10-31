Auschwitz dokümanları UNESCO listesinde

1963-1965 yılları arasında Almanya'nın Frankfurt kentinde görülen Auschwitz mahkemelerine ait doküman ve kayıtlar, UNESCO tarafından Dünya Belleği Listesi'ne alındı.

UNESCO'nun Dünya Belleği Listesi girişimi, gelecek nesiller açısından tarihi öneme sahip belgeleri garanti altına alma amacı taşıyor.

Söz konusu doküman ve ses kayıtları, Naziler tarafından işgal edilen Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki cinayetlerde sorumluluğu olduğu suçlamasıyla yargılanan 22 kişinin davalarına ait.

Dünya Belleği Listesi'ne alınan 454 belge ve 103 ses kaydı, Almanya'nın Hessen eyaletindeki devlet arşivinde korunuyor.

Hessen eyaleti bilim ve sanat bakanı Boris Rhein, UNESCO'nun kararını memnuniyetle karşıladı. Rhein, "Bu tanıma, savaş sonrası tarih ve Almanya'nın bellek kültürü açısından belgelerin toplumsal ve tarihi önemini vurguluyor" dedi.

Auschwitz-Birkenau'da 1 milyon kişi öldürüldü

Büyük çoğunluğu Yahudi olmak üzere Auschwitz-Birkenau kampında 1940-1945 yılları arasında 1 milyondan fazla insan öldürülmüştü.

1963-1965 yılları arasındaki davalarda, savaş sonrasında Almanlar, ilk kez Nazi dönemi suçlarıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı.

Alman savcılar toplamda 221 kurban ve 85 SS üyesi de dahil 360 kişiyi sorgulamıştı.

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dpa/epd/KNA/AFP, BS/ÖA