Auschwitz davası dünyanın belleğinde kalacak



1963 – 65 yılları arasında görülen Almanya'daki ilk Auschwitz davasının dosya ve dokümanlarının UNESCO Dünya Belleği Listesi’ne alınması için Almanya tarafından resmen başvuruda bulunuldu. Başvuruyla ilgili kararın önümüzdeki yıl açıklanması bekleniyor. Hessen Eyalet Bilim Bakanı Boris Rhein, Dünya Belleği Listesi’ne alınmanın Auschwitz davasının Almanya'nın savaş sonrası tarihi ve hatırlama kültürü açısından benzersiz önem taşıdığını söyledi.

Auschwitz davası Alman tarihinin en büyük ağır ceza davaları arasında yer alıyor. Yüzlerce tanığın dinlendiği Auschwitz-Birkenau temerküz kampı davasında 22 sanık işledikleri suçlardan dolayı mahkûm edilmişti. Dünya mirası olarak kabul edilen 400 dava dosyası ile tanık ifadelerinin yer aldığı yüz dolayındaki ses bandı Hessen eyaletlindeki devlet arşivinde muhafaza ediliyor.

Yeşiller Partisi Eyalet Meclis Grubu Sözcüsü Martina Feldmayer ‘dava dosyalarının temerküz kamplarındaki imha mekanizmasıyla Nasyonal Sosyalist canilerin suçunu belgeleyen önemli kayıtları içerdiğini', söyledi.

1992 yılında başlatılan dünya doküman mirası uygulamasıyla bütün dünyadan 348 yazılı belge Dünya Belleği Listesi’ne alınmıştı. Uygulama, müze arşiv ve kütüphanelerdeki tarihi önemdeki eserleri koruma altına almak ve halka açmak amacıyla başlatılmıştı. Dünya Belleği'ne iki yılda bir yeni eserler dâhil ediliyor. Son olarak Reformasyon dönemini başlatan Martin Luther'in yazılı dokümanlarıyla Johann Sebastian Bach'ın dini eserlerinin notaları da Dünya Belleği Listesi'ne alınmıştı.