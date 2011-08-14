T24 LogoT24 Logo
Spor

Aurelio'nun acı günü İSTANBUL (A.A)

14 Ağustos 2011 23:16

-Aurelio'nun acı günü İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Aurelio'nun babası vefat etti. Tecrübeli futbolcu Aurelio'nun babasının vefatı nedeniyle, Beşiktaş Kulübü bir başsağlığı mesajı yayınladı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan mesajda, ''Oyuncumuz Mehmet Aurelio'nun babasının vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İzinli alarak Brezilya'ya giden Mehmet Aurelio'ya ve ailesine baş sağlığı dileriz. Aurelio, 17 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a dönerek takıma katılacaktır'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24