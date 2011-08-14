-Aurelio'nun acı günü İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Aurelio'nun babası vefat etti. Tecrübeli futbolcu Aurelio'nun babasının vefatı nedeniyle, Beşiktaş Kulübü bir başsağlığı mesajı yayınladı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan mesajda, ''Oyuncumuz Mehmet Aurelio'nun babasının vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İzinli alarak Brezilya'ya giden Mehmet Aurelio'ya ve ailesine baş sağlığı dileriz. Aurelio, 17 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a dönerek takıma katılacaktır'' denildi.