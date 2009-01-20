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Spor

Aurelio en başarılı Türk

La Liga'da Mehmet Aurelio istikrarı ve yüksek grafiğiyle en başarılı Türk futbolcu oldu.

20 Ocak 2009 02:00

İspanya Birinci Ligi’nde (La Liga) sezonun ilk yarısı sona ererken, Real Betis’te ilk sezonunu geçiren Mehmet Aurelio istikrarı ve yüksek grafiğiyle en başarılı Türk futbolcu oldu. Aurelio 19 maçın 17’sinde ilk 11’de sahaya çıkıp 90 dakika oynadı.

La Liga’nın en tecrübeli Türk futbolcusu olan ve Villarreal formasını giyen Nihat Kahveci de bu sezon sakatlıklarla mücadele etti.

Nihat, 3’ü ilk 11’de olmak üzere toplam 7 maçta Villarreal adına sahaya çıktı. Recreativo Huelva’da mücadele eden Ersen Martin ise 7 maçta yedekten oyuna girdi. Getafe’de ilk sezonunu geçiren genç defans oyuncusu İbrahim Kaş da iki maçta 11’de sahaya çıktı.

İkinci Lig’de Real Sociedad forması giyen Necati Ateş de banko oyuncu olamadı.



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