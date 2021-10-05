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Dünya

AUKUS sonrası gerilen ilişkileri onarma çalışmaları: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

Fransa, ABD-Britanya-Avustralya arasında varılan güvenlik işbirliği anlaşması sonrası büyükelçisini geri çağırmıştı

05 Ekim 2021 16:34

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Fransa-ABD-Avustralya ve Britanya arasında yaşanan AUKUS krizinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmek üzere Paris’e gitti.

ABD-Avustralya ve Britanya arasında denizaltı teknolojisi paylaşımı üzerine varılan güvenlik işbirliği AUKUS, Fransa ile Avustralya’nın denizaltı anlaşmasının bozulmasına neden olmuştu. Fransa, ABD ve Avustralya büyükelçilerini geri çağırmıştı. Paris, AUKUS anlaşmasını “ihanet” olarak nitelemişti.

ABD’de Biden yönetiminin Fransa ile gerilen ilişkiyi onarma çalışması kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Paris’e gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Macron-Blinken görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü söyledi ve şöyle devam etti: "Görüşme, hâlâ yapılacak çok iş olsa da koordinasyonu derinleştirme ve güçlendirme olanağımız olduğuna ilişkin ortak bir anlayışla sonlandı.”

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