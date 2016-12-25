Augsburg’ta geniş çaplı bomba tahliyesi

Birçok Almanın yılın en heyecanla beklediği dini bayram şüphesiz Noel. Aileyle zaman geçirme, lezzetli yemekler, hediyeler ve dinlenme anlamına gelen bu bayram Augsburglular için ise bu yıl kabusa dönüştü.

Münih yakınlarında yer alan ve İkinci Dünya Savaşı'nda yoğun hava bombardımanına maruz kalan kentin merkezinde yapılan bir inşaat çalışması sırasında 1,8 ton ağırlığında patlamamış bir bomba keşfedildi. Yetkililer bombanın etkisiz hale getirilmesi için keşfin yapıldığı bölgenin çevresindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verdi. Tahliyelerden yaklaşık 54 bin kişi etkilendi.

Kötü Noel sürprizi

Augsburg'daki tahliye savaş sonrası Almanyasında bu amaçla gerçekleştirilen en büyük tahliye olma özelliğini taşıyor. Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombaların keşfedilmesi alışılageldik bir durum olsa da kentte Noel'de ortaya çıkan bu durum vatandaşların huzursuz olmasına yol açtı. Tahliye edilenler geçici olarak spor salonları ve okullara yerleştirildi.

Bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları hakkında vatandaşlar radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra sosyal medya aracılığıyla da bilgilendiriliyor.

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DW, SÖ/BS