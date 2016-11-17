Audrey Hepburn'ün Nazi'lere direniş hikâyesi gerçek değil

Hollanda'daki Airborne Savaş Müzesi, Hollywood yıldızı Audrey Hepburn'ün, 2. Dünya Savaşı sırasında Arnhem'de Nazi'lere karşı direnişe katıldığı yönündeki bilginin doğru olmadığını açıkladı.

Müzenin araştırmasına göre, ünlü oyuncuya Hollywood kapılarının açılmasında dans yeteneğinin yanı sıra, annesi Ella van Heemstra'nın Faşist Parti üyeliği nedeniyle edindiği çevre de etkili oldu.

Hollandalı bir anne ile İngiliz bir babanın çocuğu olan Audrey Hepburn, Brüksel'de doğdu. 10 yaşında annesinin ikinci evliliği nedeniyle iki üvey kardeşiyle birlikte Hollanda'nın Arnhem kentine taşındı.

İkinci Dünya Savaş sırasında Almanlar tarafından işgal edilen kentte tanınan bir dansçı olan ünlü yıldızın, Berry Paris tarafından yazılan biyografisinde Nazi'lere karşı direnişe katıldığı belirtiliyordu.

Audrey Hepburn'ün direnişçiler için kuryelik yaptığı, 1944'teki Arnhem Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin tahliyesine yardımcı olduğu da iddialar arasındaydı.

Ancak Arnhem'de bulunan ve 2. Dünya Savaşı'ndaki işgal ve direnişin sergilendiği Airborne Savaş Müzesi'nin araştırması, "direniş efsanesinin" gerçek olmadığını ortaya koydu.

Müze Müdürü Sarah Thurlings, Brüksel'den Avustralya'ya kadar uzanan geniş çaplı bir araştırma yaptıklarını belirtti.

Thurlings'e göre, incelenen binlerce belge ve yapılan araştırma sonunda Hepburn'ün direnişe katıldığına dair hiçbir bilgiye rastlanmadı.

İngiliz askerlerinin gizlice tahliye edildiği Pegasus 1 ve 2 operasyonlarına ilişkin tutanaklarda da ne Audrey Hepburn ne de annesi Ella van Heemstra'nın ismine rastlandı.

Müze araştırmacılarına göre savaş sırasında Arhnem'de tanınmış bir dansçı olan Audrey Hepburn'ün, öyle bir ortamda direnişe katılma riskini göze alması çok düşük bir ihtimal.

Araştırmaya göre, ünlü yıldıza Holywood kapılarının açılmasında üstün dans yeteneğinin yanı sıra annesi Ella van Heemstra'nın Faşist Parti üyeliği sırasında edindiği geniş çevrenin de etkisi büyük.

Araştırma sonunda elde edilen bilgi ve belgeler, 27 Ocak 2017'de "Anne sevgisi. Ella ve Audrey'in sırrı" adıyla sergilenecek. Sergi, Audrey Hepburn'ün oğlu tarafından açılacak.