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Kültür-Sanat

Audrey Hepburn'un mektupları 15 bin dolara satıldı

Hepburn, Sör Aylmer'a yazdığı mektubunda, nişanlısı James Hanson'dan ayrıldıktan sonra yaşadığı üzüntü ve düş kırıklığını anlatıyor

30 Haziran 2016 16:59

Holywood'un en tanınan isimlerinden birisi olan Audrey Hepburn'a ait mektuplar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada 15 bin dolara alıcı buldu.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Bonhams Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun 1951-1960 yılları arasında akılhocası ve dostu Sör Felix Aylmer'e gönderdiği 10 mektubu, adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncunun satın aldığını bildirdi.

Hepburn, oyunculuk kariyerinin başında direksiyon dersleri alarak tanıştığı Sör Aylmer'a yazdığı mektubunda, nişanlısı James Hanson'dan ayrıldıktan sonra yaşadığı üzüntü ve düş kırıklığını anlatıyor.

Oyunculuk kariyeri

Hollandalı bir asilzade ile İngiliz bir bankacının kızı olarak 1929'da Belçika'da dünyaya gelen Hepburn, 2. Dünya Savaşı sırasında annesiyle Hollanda'ya göç etmişti. Savaşın ardından Londra'ya taşınan ve bale okuluna devam eden Hepburn, oyunculuk kariyerine 1951'de rol aldığı "Young Wives Tale" filmiyle başlamıştı.

Hepburn, 1952'de Gregory Peck ile baş rolü paylaştığı "Roman Holiday" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a layık görülmüştü.

"Sabrina", "War And Peace", "Funny Face", "Love in the Afternoon","The Unforgiven", "My Fair Lady", "Breakfast at Tiffany's" ve "Wait Until Dark"gibi filmlerde rol alan Hepburn, 1993'te İsviçre'de 63 yaşındayken bağırsak kanserinden hayata veda etmişti.

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