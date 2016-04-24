"Audi'ye binmek benim de hakkım" diyen Düzce Belediye Başkanı, 650 bin liralık makam aracında selfie çekti

30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra aldırdığı 650 bin lira değerindeki Audi A8 marka makam otomobilini "Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına? Auidi'ye binmek benim de hakkım" sözleriyle savunan AKP Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, makam aracının içinde selfie çekti.

Posta'da yer alan habere göre; Keleş, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Pek hoşlanmayacaksınız ama ne çare" dedi. Belediye Başkanı'nın bu mesajını eleştirenler de oldu, mesaja destek verenler de oldu.