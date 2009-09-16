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Kültür-Sanat

AudioKnob grubu remix yarışmasında!

AudioKnob grubu Black Eyed Peas remix yarışmasında ülkemizi temsil ediyor,desteğinizle sıralamayı değiştirebilirsiniz.

16 Eylül 2009 03:00

AudioKnob grubu Black Eyed Peas remix yarışmasında ülkemizi temsil ediyor. Destekleriniz ile siz de sıralamayı değiştirebilirsiniz.

Dünya elektronik müzik sahnesinde ardarda cıkardığı sıradışı albümlerle başarısını kanıtlayan ve ülkemizi basarıyla temsil eden AudioKnob grubu, Türkiye adına yarıştığı remix yarışmasıyla adından söz ettiriyor.

Yüzbinlerce üyesi olan dünyanın en büyük müzik distrubitoru Beatport.com' un açmiş olduğu Black Eyed Peas remix yarısmasında yüzlerce aday içinde yaptıklari etkileyici remix ile su anda ilk 10 sirada yerini almis durumda! Siz de aşağıdaki siteden gruba desteğinizi gösterebilir ve oylamadaki sırasını yükseltebilirsiniz.

http://www.beatportal.com/remix/contest/the-black-eyed-peas-remix-contest/

Bu zorlu maratonda ülkemizi temsil eden AudioKnob' a vereceğiniz oylar için talimatarı ise bu adreste bulabilirsiniz.

http://audioknob.weebly.com/turkce.html

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