T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Audi'den internetli, karbon gövdeli elektrikli bisiklet

Audi’nin iddiasına göre karbon fiber gövdenin ağırlığı yalnızca 1,6 kg.

21 Mayıs 2012 23:06

Audi, e-bike adını verdiği, e-tron elektrik motoru bulunan ultra hafif konsept bisikletini tanıttı. Şirketin üretim merkezi Ingolstadt’daki mühendisler tarafından geliştirilen e-bike, karbon gövdeye sahip. 

Lastiklerinin her birinin ağırlığı 600 gram olan bisiklet, elektrikli motor ve piller eklendiğinde ise 21 kilogramı geçmiyor. Mühendislerin motor sporlarından ilham alarak tasarladıkları e-bike, 250 Nm tork üreten 3 HP’lik elektrik motoruna sahip. Bisikletin elektrik motoru 2,5 saatte şarj edilebiliyor. Üç türlü sürüş modu bulunan e-bike, sadece pedal gücüyle hareket edebildiği gibi elektrikli motor ile de kullanılabiliyor. Bu da bisikletin 80 kilometre hıza ulaşmasını sağlıyor. Audi e-bike’ın sunduğu diğer bir yenilik ise akıllı telefon üzerinden bisikletin kontrol edilebiliyor olması. Çalınmaya karşı, otomobillerde kullanılan immobilizer teknolojisine sahip bisiklet, kullanıcının akıllı telefonuyla Wi-Fi üzerinden iletişime geçmesini sağlıyor. e-bike, akıllı telefonla iletişime geçtiğinde immobilizer devreden çıkıyor.

ETİKETLER

audi bike

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24