Audi'den internetli, karbon gövdeli elektrikli bisiklet

Audi, e-bike adını verdiği, e-tron elektrik motoru bulunan ultra hafif konsept bisikletini tanıttı. Şirketin üretim merkezi Ingolstadt’daki mühendisler tarafından geliştirilen e-bike, karbon gövdeye sahip.

Lastiklerinin her birinin ağırlığı 600 gram olan bisiklet, elektrikli motor ve piller eklendiğinde ise 21 kilogramı geçmiyor. Mühendislerin motor sporlarından ilham alarak tasarladıkları e-bike, 250 Nm tork üreten 3 HP’lik elektrik motoruna sahip. Bisikletin elektrik motoru 2,5 saatte şarj edilebiliyor. Üç türlü sürüş modu bulunan e-bike, sadece pedal gücüyle hareket edebildiği gibi elektrikli motor ile de kullanılabiliyor. Bu da bisikletin 80 kilometre hıza ulaşmasını sağlıyor. Audi e-bike’ın sunduğu diğer bir yenilik ise akıllı telefon üzerinden bisikletin kontrol edilebiliyor olması. Çalınmaya karşı, otomobillerde kullanılan immobilizer teknolojisine sahip bisiklet, kullanıcının akıllı telefonuyla Wi-Fi üzerinden iletişime geçmesini sağlıyor. e-bike, akıllı telefonla iletişime geçtiğinde immobilizer devreden çıkıyor.