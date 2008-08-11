Audi, RS6'dan 10 tane satacak

AUDI’nin en güçlü modeli ’RS6 Avant’, 193 bin 568 Euro’dan başlayan fiyatlarla Türkiye’ye ’merhaba’ dedi. Doğuş Otomotiv-Audi, 580 beygir güç üreten çift turbo beslemeli V10 motoru, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve dinamik sürüş kontrolüne sahip spor süspansiyonunun yanı sıra LED teknolojili farlarıyla da dikkat çeken RS6 Avant’tan, 10 adet satmayı hedefliyor.

Yeni RS6 Avant’a mevcut Audi model yelpazesinin en güçlü modeli unvanını kazandıran çift turbo besleme ünitesine sahip 5.0 litrelik FSI teknolojili V10 motor, 580 beygirlik gücün yanı sıra 1500 ile 6250 d/d gibi geniş bir devir aralığında 650 Nm’lik tork üretiyor.

6 ileri tiptronic şanzımanlı RS 6 Avant, 2025 kilogramlık ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.6 saniyede tamamlıyor. Elektronik olarak sınırlandırıldığı için 250 km/s’lik maksimum hıza erişebilen RS 6 Avant, statik konumdan 200 km/s hıza ise 14.9 saniyede ulaşabiliyor.

Yeni Audi RS6’nın standart donanımında ASR, ABS, EBD, EDL, ESP, ön ve yan hava yastıkları, Sideguard (ön ve arka yolcular için geniş pencere hava yastıkları), hız sabitleyici, ön ve arka park mesafe kontrol sistemi ve yağmur sensörü standart. Standart donanımda ayrıca CD değiştiricili Bose müzik sistemi, alkantara/ deri döşeme, 3 kollu çok fonksiyonlu tiptronic kumandalı sportif deri direksiyon, karbon iç dekor, klima plus, Xenon farlar, mat alüminyum tavan çıtaları ve dış aynalar da mevcut