Audi CEO'su Rupert Stadler tutuklandı

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Münih Savcılığı, soruşturmayı yöneten yetkililerin delillerin karartılması riski görmeleri nedeniyle Audi CEO\'su Rupert Stadler\'in bugün tutuklandığını açıkladı.

Audi, CEO\'su Stadler\'in tutuklandığını doğruladı; ancak, devam eden soruşturma hakkında açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, \"Şüpheli bugün yargıç önüne çıkarıldı ve gözaltında tutulmaya devam edilmesi kararı verildi\" denildi.

Audi CEO\'su Stadler hakkında emisyon değerlerinin manipüle edilmesi sürecinde dolandırıcılık ve yanlış reklamlar yayınlanması suçlamaları inceleniyor.