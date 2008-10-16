A.Ü.'den bir ilk: Kalkınma Enstitüsü

Ankara Üniversitesi, yoksullar, işsizler, eğitimsizler, özürlüler, kadınlar ve çocuklar gibi "dezavantajlı" durumdaki kesimlerin gelişmesine katkıda bulunacak, Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre kalkınma modelleri oluşturacak bir enstitü kurmayı planlanıyor.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü (AKÇE) kurulması amacıyla YÖK ile ön görüşmede bulunduklarını bildirdi.



Enstitünün, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde yoksullar, işsizler, varoşlarda oturanlar, eğitimsizler, özürlüler, kadın ve çocuklar gibi "dezavantajlı" gruplara yönelik çalışmalarda bulunmayı amaçladığını ifade eden Taluğ, bu çerçevede "Türkiye'nin ihtiyacı olacak kalkınma uzmanları yetiştirileceğini" belirtti. Kalkınma uzmanlarının "konunun hem teoriğini hem de pratiğini bilen kişiler olacağını" söyleyen Taluğ, "Çünkü kalkınmanın insanla ilgili bir boyutu var. Kalkınma uzmanları da hem teknik konuları hem de toplum bilimlerini bilecek, insanlarla çalışmayı bilecek, onlara yardımcı olacak" diye konuştu. Enstitünün Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun kalkınma modelleri geliştireceğini ifade eden Taluğ, uluslararası kalkınma enstitüleri ile iş birliği yapılmasının hedeflendiğini anlattı.



Riskler



Enstitünün kuruluş gerekçesine ilişkin hazırlanan raporda da Türkiye'de kırsal kesimlerden kentlere, Doğu'dan Batı'ya hızlı nüfus hareketi yaşandığa işaret edildi. Türkiye'deki işsizlik sorununa da vurgu yapılan raporda, genç ve vasıfsız insanların kapasitesinin yükseltilmesinin Türkiye'nin temel sorunu olduğu belirtildi. Bu nedenlerle başta insani kalkınma olmak üzere ekonomik ve teknolojik kalkınma çabalarının desteklenmesinin önem kazandığı ifade edilen raporda, şöyle denildi:



"Ayrıca küresel ısınma ve deprem başta olmak üzere çeşitli afetler de Türkiye'nin risk yönetimini önemsemesini ve hazırlıklılık başta olmak üzere insani ve fiziksel diğer tüm kapasitelerini geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Buna karşılık Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında bulunacak, başta kırsal alan kalkınması olmak üzere değişik kalkınma alanlarında görev alan ve alacak kadroların, uzmanların eğitimini üstlenen, gerçekleştiren çok amaçlı hizmet veren bir eğitim-araştırma-uygulama birimi yoktur."



Türkiye'de kalkınma alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi çok amaçlı oluşturulmuş özel birimler bulunmamasının, bu alanda politika geliştirilmesinde ve uygulamasında eksiklik ve yanlışlıklara yol açtığı belirtilen raporda, kurulacak enstitünün bu eksikliğin giderilmesini amaçladığı kaydedildi.



Raporda, "Giderek artan bir biçimde risk toplumu olma yönünde ortaya çıkan yapısal (ekonomik), kültürel (aile ve değerler) ve her türden bireysel eşitsizlikler ile göç, kentleşme, işsizlik, yoksulluk, konut/barınma, suç ve şiddet, dışlanmışlık, kadın ve çocukların eğitim, sağlık ve olumsuz çalışma koşulları gibi sorunlar AKÇE'nin kurulma gereksinimini temellendirmektedir" denildi.

