Aubameyang sağlık kontrolünden geçiyor; o gidiyor!

Var gücüyle forvet arayan Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, Arsenal'ın Aubameyang transferinden sonra forma şansı bulması imkansız hale gelen Olivier Giroud ile bu bölgeyi dolduracak.

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, forvet sorununu Olivier Giroud ile çözüyor. Sezon başında kadrosuna kattığı Alvaro Morata'dan istediği verimi alamayan Antonio Conte, ara transfer döneminde takıma gol katkısı sunacak forvet oyuncusu alabilmek için elinden geleni yaptı. Takım, son opsiyonlarından biri olan Giroud ile yetinmek zorunda olacak.

Son olarak Edin Dzeko'yu Roma'dan transfer etmek çabaları nafile kalan Chelsea, Giroud için Arsenal'le temasa geçti. Giroud'un, Swansea City maçının başında tribünlerle vedalaşmasından sonra bu transfere artık kesin gözüyle bakılıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Arsenal'ın Aubameyang transferi bugün açıklanacak. Gabonlu futbolcu şu sıralar Arsenal için sağlık kontrolünden geçiyor.