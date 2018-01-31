T24 LogoT24 Logo
Spor

Aubameyang sağlık kontrolünden geçiyor; o gidiyor!

Chelsea, Arsenal'da yedek duruma düşen golcü oyuncuyu renklerine bağlıyor

31 Ocak 2018 16:13

Var gücüyle forvet arayan Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, Arsenal'ın Aubameyang transferinden sonra forma şansı bulması imkansız hale gelen Olivier Giroud ile bu bölgeyi dolduracak.

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, forvet sorununu Olivier Giroud ile çözüyor. Sezon başında kadrosuna kattığı Alvaro Morata'dan istediği verimi alamayan Antonio Conte, ara transfer döneminde takıma gol katkısı sunacak forvet oyuncusu alabilmek için elinden geleni yaptı. Takım, son opsiyonlarından biri olan Giroud ile yetinmek zorunda olacak.

Son olarak Edin Dzeko'yu Roma'dan transfer etmek çabaları nafile kalan Chelsea, Giroud için Arsenal'le temasa geçti. Giroud'un, Swansea City maçının başında tribünlerle vedalaşmasından sonra bu transfere artık kesin gözüyle bakılıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Arsenal'ın Aubameyang transferi bugün açıklanacak. Gabonlu futbolcu şu sıralar Arsenal için sağlık kontrolünden geçiyor.

ETİKETLER

AubameyangChelseaArsenalGiroudtransferson dakikasağlık kontrolüGabonFransızgolcüforvetmaviler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24