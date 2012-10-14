Atwan: Suriye'ye girerseniz 3. Dünya Savaşı çıkabilir

El Kuds El Arabi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülbari Atwan, ''Türkiye çok dikkatli olmalı ve provokasyonlara aldırış etmemeli. Suriye ile bir savaşa girerse, bu 3. Dünya Savaşı’na dönüşebilir'' dedi.



Türkiye ile Suriye arasındaki gerginlik gün geçtikçe artıyor.

İstanbul Küresel Forumu’na katılan "El Kuds El Arabi" gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülbari Atwan, Ankara -Şam hattındaki gerginliği ve Suriye'deki gelişmeleri NTV'ye değerlendirdi.

Bölgedeki gerilimin 3. Dünya Savaşı’na dönüşebileceği uyarısında bulunan Atwan, ‘’Bence sınırda yaşanan gerginlik Türkiye'yi savaşa çekmek için bir provokasyon. Suriye'nin kaybedecek bir şeyi yok. Zaten bir iç savaş içerisinde. Türkiye'nin kaybedecek çok şeyi var. Bu yüzden Türkiye, sağduyulu olmalı ve provokasyonlara aldırış etmemeli’’ dedi.

6 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasında büyük değişik beklemeyen Atwan, ‘’Washington Suriye'ye asker göndermeyecek çünkü petrol yok" diye konuştu.



'Arap ülkeleri Türkiye modelini taklit ediyor'



Türkiye'nin bölge için büyük önem taşıdığını ifade eden Atwan, ''Türkiye, demokrasi, insan hakları ve istikrar açısından rol model olarak görülüyor. Bu yüzden Arap dünyasındaki çok sayıda ülke Türkiye modelini taklit etmeye çalışıyor'' dedi.