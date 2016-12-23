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Yaşam

ATV'ye 'Atatürk'e hakaret' cezası

ATV Avrupa kanalının RTÜK’e para cezası ödemesi kesinleşti

23 Aralık 2016 22:21

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),  ATV’nin Avrupa kanalında Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye hakaret edildiği iddiasıyla CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından yapılan başvuru sonucu ATV’ye para cezası verdi.

RTÜK, kanala 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1/ (ç) ve (i) bendleri kapsamında yaptırım uygulanma kararı aldı. Böylece ATV Avrupa kanalının RTÜK’e para cezası ödemesi de kesinleşti.

Kararın ardından açıklama yapan Yarkadaş, “Bu iftira ve hakaretlere sessiz kalacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bir takım kendini bilmezlerin alçakça saldırılarına sessiz kalmayacağız” ifadesini kullandı.

 

‘Akit TV, Kılıçdaroğlu’ya iftira atıyor’

 

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKİT TV’de yayımlanan bir programda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret edildiği gerekçesiyle de RTÜK’e başvurdu. Yarkadaş, AKİT TV’de 21 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan “ANA HABER “ isimli programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ispattan yoksun iftira ve hakarette bulunulduğu gerekçesiyle RTÜK’e şikayet dilekçesi verdi.

 

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