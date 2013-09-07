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Yaşam

ATV'den Picasso tablosuna sansür

ATV’de önceki gece yayımlanan “Ada” adlı filmde Pablo Picasso’nun, 1962’de yapmış olduğu tablosu sansüre uğradı

07 Eylül 2013 15:54

Önceki akşam ATV'de yayınlanan “The Island” (Ada) filminde Pablo Picasso’nun tablosu sansürlendi.

ATV’de önceki gece yayımlanan “Ada” adlı filmde Pablo Picasso’nun, 1962’de yapmış olduğu tablosu sansüre uğradı. Picasso’nun “Oturan Kadın” adını taşıyan resimlerinden birinin, “göğüsleri andıran çizimler” yüzünden mozaiklenmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, Scarlett Johansson, Michael Clarke Duncan, Ewan McGregor ve Sean Bean’in de rol aldığı filmde Lincoln Six Eco (Ewan McGregor) ve Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson) görünüşe göre ütopik ama dışa kapalı bir tesiste yaşamaktadırlar. Dikkatle kontrol edilen bu ortamın tüm diğer sakinleri gibi, onlar da “Ada”ya gönderilmek için seçilmeyi umut ediyorlar; söylentiye göre burası gezegendeki son kirletilmemiş bölgedir. Ama aslında kendilerinin birer klon olduklarını ve ölmelerinin yaşamalarından daha değerli olduğunu keşfettiklerinde cüretkâr bir kaçış planlarlar. Bilmedikleri bir ortamda, bir zamanlar yuvaları olan kurumun sinsi güçleri tarafından amansızca takip edilen Lincoln ve Jordan, Ada hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak ve geride kalanları kurtarmak için hayatlarını riske atarlar.

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